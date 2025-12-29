NBA｜李安纳狂轰55分破纪录 快艇挫活塞豪取4连胜（有片）

快艇球星李安纳（Kawhi Leonard）今日上演个人骚，火力全开狂轰职业生涯新高55分，追平队友占士哈登（James Harden）保持的队史单场得分纪录，帮助快艇在主场以112:99击退东岸「一哥」活塞，豪取本季最长的四连胜，强势摆脱西岸垫底阴霾。

A MASTERPIECE FROM KAWHI LEONARD!



🖐️ 55 PTS (career-high)

🖐️ 11 REB

🖐️ 5 STL

🖐️ 3 BLK

🖐️ 5 3PM



That ties the Clippers franchise record for PTS in a game 🔥 pic.twitter.com/PMacnRiUxW — NBA (@NBA) December 29, 2025

今仗李安纳甫开赛即进入状态，半场已攻入25分，助快艇一度领先达20分。虽然活塞第三节曾两度将分差缩窄至9分，但李安纳随即挺身而出，单节12投9中独取26分，几凭一己之力率队打出16:5攻势稳住战局，再度将比分拉开。最终李安纳全场26投17中，包括三分球10投5中，交出55分、11篮板及5次偷球的统治级数据，带领球队锁定胜局。这也是继队友哈登于11月对黄蜂一役后，今季再有快艇球员单场攻入55分。

赛后李安纳谈及今场表现时表示：「我感觉很好，整场保持进攻侵略性及专注度。教练团一直鼓励我多起手，即使投失也要继续尝试，争取做得更好。」他坦言以往倾向传球予队友，但现时球队战术需要他整场保持侵略性。谈及增加三分起手时，他强调：「我正尝试尽可能多投三分，无论结果是12投0中还是12投7中，长远来看这都会让我变得更强。」

快艇近期表现脱胎换骨，由早前11战10负的低潮中强势反弹。主帅路尔（Tyronn Lue）早前为球队定下余下赛程取得35胜20负的目标后，全队士气大振，接连击败湖人、火箭、拓荒者及活塞等强敌。这波四连胜期间，快艇合共净胜对手64分，目前战绩改写为10胜21负，距离西岸附加赛第10位的拓荒者仅差2.5场胜仗，并领先西岸包尾的塘鹅3场。