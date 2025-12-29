Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜布朗连续9场得分30+队史并肩「大鸟」 惟塞尔特人作客仍以108:114不敌拓荒者

即时体育
更新时间：13:07 2025-12-29 HKT
发布时间：13:07 2025-12-29 HKT

塞尔特人今季在泰顿（Jayson Tatum）因阿基里斯腱撕裂休息养伤下，由「二当家」谢伦布朗（Jaylen Brown）担起大旗，今仗绿军作客对拓荒者再次挺身而出攻入37分，但最终客队仍以108:114不敌主队。

布朗连续9场轰30+ 队士追平「大鸟」布特记录

今场塞尔特人作客对拓荒者上半场以63:55领先，但易篮后拓荒者展开反击，单节攻入31分并以86:85反超比分，但绿军亦一直紧咬比分，到比赛中后段由戴力韦特（Derrick White）上篮得手追成100:100平手，但随后拓荒者重新掌控节奏最终以114:108一举击败塞军，中断塞尔特人4连胜外亦成功止住球队连败。

今场谢伦布朗攻入全场最高的37分外加7篮板4助攻，布朗由12月3日主场对纽约人攻入42分开始，已连续9场得分30+，追平由名宿「大鸟」布特（Larry Bird）所创的队史记录，但可惜未能为球队延续连胜。而拓荒者方面则由舒敦夏柏（Shaedon Sharpe）和阿夫迪亚（Deni Avdija）分别交出26分和24分10助攻。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
网民热推「平价捷径」返深圳！上水/荃湾直通巴 长者$5+成人$10 大赞︰唔使同人逼莲塘口岸
旅游
2025-12-27 19:02 HKT
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
小仪老公身上一物金刚都有？二人曾合作拍节目传绯闻 新郎哥「真身」照片疑流出
影视圈
22小时前
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
逛连锁药房遇「剧场式骗案」身旁突现大额现金钱包 内地女临危不乱做对一事免中伏
生活百科
2025-12-28 10:30 HKT
《AI数启未来》走访数码港社群 汇聚政产学研投智慧 全景呈现香港AI新生态
创科资讯
2025-12-28 00:01 HKT
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路 港女术后满地血迹极吓人
05:50
星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路　港女术后满地血迹极吓人
申诉热话
6小时前
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
16岁「名媛星二代」考车牌获母赠劳斯莱斯 2年前曾晒百万Hermès 美貌气质不输何超莲
影视圈
20小时前
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
2026加价懒人包｜医疗、「牛肉干」元旦齐加价！两电罕有减电费 一文睇清公共服务加减幅
社会
7小时前
2025回顾丨20对娱圈情侣结婚 胡定欣、小仪出嫁全城狂贺 陈伟霆、金钟国突爆婚讯
2025回顾丨20对娱圈情侣结婚 胡定欣、小仪出嫁全城狂贺 陈伟霆、金钟国突爆婚讯
影视圈
5小时前
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
元朗厦村传统美食节2025 ｜免费入场叹围村小食！增设4大体验摊位 整茶果、手粉（附交通/开放时间）
好去处
2025-12-27 18:38 HKT
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
长者餐饮优惠2025｜48大长者咭+乐悠咭折扣 连锁快餐免费小食/火锅放题减$110/酒楼$2茶钱+免加一
饮食
2025-12-28 09:30 HKT