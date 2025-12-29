NBA｜布朗连续9场得分30+队史并肩「大鸟」 惟塞尔特人作客仍以108:114不敌拓荒者
发布时间：13:07 2025-12-29 HKT
塞尔特人今季在泰顿（Jayson Tatum）因阿基里斯腱撕裂休息养伤下，由「二当家」谢伦布朗（Jaylen Brown）担起大旗，今仗绿军作客对拓荒者再次挺身而出攻入37分，但最终客队仍以108:114不敌主队。
布朗连续9场轰30+ 队士追平「大鸟」布特记录
今场塞尔特人作客对拓荒者上半场以63:55领先，但易篮后拓荒者展开反击，单节攻入31分并以86:85反超比分，但绿军亦一直紧咬比分，到比赛中后段由戴力韦特（Derrick White）上篮得手追成100:100平手，但随后拓荒者重新掌控节奏最终以114:108一举击败塞军，中断塞尔特人4连胜外亦成功止住球队连败。
今场谢伦布朗攻入全场最高的37分外加7篮板4助攻，布朗由12月3日主场对纽约人攻入42分开始，已连续9场得分30+，追平由名宿「大鸟」布特（Larry Bird）所创的队史记录，但可惜未能为球队延续连胜。而拓荒者方面则由舒敦夏柏（Shaedon Sharpe）和阿夫迪亚（Deni Avdija）分别交出26分和24分10助攻。
