NBA｜居利轰39分惨成布景板 班斯狂抢25篮板兼大三元助速龙141:127退勇士
更新时间：11:27 2025-12-29 HKT
发布时间：11:27 2025-12-29 HKT
勇士今日作客速龙惨遭逆转，今场客队凭着史堤芬居利（Stephen Curry）火力全开攻入39分曾领先13分，然而第四节进攻突然断电，速龙借此机会展开反击，并成功将比赛拖入加时，勇士在加时延续挣扎表现被打出5:19的比分，最终速龙凭着史葛堤班斯（Scottie Barnes）的23分25篮板10助攻的大三元加时以141:127击退勇士。
班斯劲抢25篮板追平速龙队史记录
勇士今场作客对速龙除了第一节落后外之后都处于领先，尤其是居利在第三节轰入14分助勇士曾一度将分差拉开至13分，但勇士今场出场21次失误，为对手送上35分，再加上第4节进攻熄火，主队展开反击接连追分并由班斯命中扳平一球将比赛拖入加时，然而勇士延续进攻端低迷状态5分钟仅得5分，最终速龙加时以141:127逆转击败勇士。
今场速龙中锋班斯全场抓下25篮板并攻入23分10助攻的大三元，追平拜尤保（Bismack Biyombo）的队史篮板记录，亦继约基治（Nikola Jokic）后第2位，近40年来达成20分25篮板10助攻大三元的现役球员，英格姆（Brandon Ingram）和曲奇利（Immanuel Quickley）亦分别贡献26分和27分助球队取胜。而勇士方面居利今场狂轰39分，另外占美拔拿（Jimmy Butler）和戴文格连（Draymond Green）亦分别攻入19分和21分。
