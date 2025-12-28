棍网球｜周一铜牌战时间：香港女子队下午1时半 港男队2时45分 齐争上奖台

一连3日在香港足球会举行的2025香港国际棍网球六人赛，周一将上演压力铜牌战及决赛，香港男、女子队同样以小组次名跻身4强，惜分别不敌德国（1:21）及日本SELL队（5:20），将在铜牌战对来自同一队的JLA Sixes男、女子队争上颁奖台；在4强战个人攻入3球的女队主力之一的邓伊婷（Sally）对上奖台感「乐观」，若成功，亦可一报小组赛败仗之仇。

邓伊婷（红衫) 在四强赛一人入足三球。

21岁的黎尹靖（红衫)攻入港队在四强唯一一个入球。

港女队望上奖台兼报小组败仗之仇

香港女子队以精英队组成，她们在首天的小组赛以一胜（南韩的Ratels)一负(日本的JLA Sixes）、小组次名跻身今日（周六）4强对另一组首名出终的日本SELL队，此队成员是日本国家队代表，实力上有一定差距，港队以此仗作为备战铜牌战去打，能在强队中入3球，Sally认为自己一开波就好专注，亦由于对手是日本国家队成绩，反而没有包袱下放开去打。

邓伊婷（ 中）在场边小休后等机会出场。

入波功臣曾靠棍网球除读书不快

32岁的Sally 对于铜牌战表示「乐观」，她说：「我看到我们球队不断在进步，今日队友的防守都做得好好，无论是进攻及防守，其实我们都做到，亦见到对方的进攻模式，只是关键时我们稍慢于对方，日本队优胜之处是比对方『谂先一步爆出去』，我们小组输她们（指JLA）就是反应不及对手快，明日（周一）要防止这些事再发挥。」

Sally 10年前在英国读法律时才在体育课接触棍网球，她说读书过程既辛苦亦不开心，棍网球反而令她舒援读书的不快，之后亦没再碰法律这一行业，现时是边教波边为明年奥运资格赛努力。

史卓妍是队中灵魂球员之一。

主力之一的史卓妍（Steffi）认为周日对SELL队有助铜牌战的部署及发挥，她说：「今日对SELL这场波令我们好好准备自己去打铜牌战，日本球队的打法都好类似，加上今日高强度的比赛都应付过，明日关键是要勇敢多少少去进攻、制造更多入球机会。」

香港男子队（红衫)今日负德国（白衫)。

唯一入球功臣刘尹靖。

港男队一日2战 望铜牌战发挥所长

男子组方面，港队一日2战，先在早上小组赛以16:7胜SLDL队，可惜在黄昏出战的4强面对小组赛以首名出线的德国，港队由于一线球员要应战下月6号在新西兰的世锦赛亚太区资格赛，今仗派出年轻阵容应战，全场4节（每节8分钟）力战下，港队只有21岁的黎尹靖在第一节攻入全场唯一一个港队入球，最终以1:21败阵，铜牌战将与JLA对垒。

香港男子队教练周旨航（黑衫)。

港队教练周旨航赛后表示：「早上一场赢了同样年青的SLDL球队，证明我们队伍发挥到正常水平，以年轻阵容入到4强十分重要，但对著德国队的身型及球技，我队稍微不及对方，上半场我们曾落后1:13，但下半场作出调整，加强团体合作，防守亦看到有进步，第3节守到0:2比数，整体发挥不错。」

对于铜牌战，周教练期望队员从德国队身上学到的，能有助明日对日本JLA，他说：「明日的日本队打法跟德国队不同，日本默契好强，亦著重一打一，明日我队要防止对手做出这样的进攻。」

香港女队的铜牌战对手（白衫)，今日不敌菲律宾（蓝衫)。

港男队铜牌战对手是日本JLA（红背心）。

今年共有14支海外及本港球队参加男、女子队比赛，周一煞科日，香港队2场铜牌战将分别在下午1时半（女子组）及2时45分（男组）上演，女子组金牌战（SELL对菲律宾）将于下午4时展开，男子组金牌战（Fogo Grizzlies对德国）将于5时15分举行。

