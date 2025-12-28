Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜字母哥伤愈复出轰29分 公鹿112：103力克公牛终结对手五连胜

即时体育
更新时间：20:20 2025-12-28 HKT
发布时间：20:20 2025-12-28 HKT

公鹿周六在主场以112：103击退公牛，终结了对手的五连胜。公鹿球星「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）在伤痊后强势回归，上场即攻下29分，成为球队取胜关键。 

公鹿当红球星字母哥自月初，因右小腿拉伤缺席八场比赛后首度出赛，25分钟即高效攻下29分，8个篮板球，助公鹿取胜。首节即率队克服开局3：10的落后，单节贡献7分，助公鹿以28：26反超。次节字母哥带领公鹿一度取得15分领先优势。半场结束时，公鹿以54：50保持领先。

易边后战况持续胶著，公牛第三节末段一度以79：78反超，但公鹿随即回敬一波，以85：80领先进入决胜节。第四节公牛多次追近比分，战至5分32秒更缩至1分，此时字母哥再度挺身而出，连续得分稳住局面，并在比赛最后2秒，领先对方7分时，接应快攻完成暴扣，锁定胜局。此举引发公牛球员不满，双方赛后发生短暂口角，但未进一步扩大冲突，最后公鹿以112：103击退公牛，终结了公牛的五连胜。

