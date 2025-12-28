Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜魔术主场127：126逆转胜金块 毕克狂轰38分 约基治空砍大三元

15:38 2025-12-28
15:38 2025-12-28

NBA周日上演一场精彩逆转。金块作客魔术，虽一度领先双位数，却在第四节遭魔术反扑，最终以126：127惜败。金块球星约基治（Nikola Jokic） 空砍34分，完成生涯第180次三双，而魔术主将安东尼毕克(Anthony Black)手感火热，独取生涯新高38分。

金块约基治此役缴出34分、21篮板球、12助攻的数据，完成本季第16次、生涯第180次三双，在历史三双榜上稳居第3。占姆梅利（Jamal Murray） 贡献24分，P屈臣(Peyton Watson) 得15分。魔术方面，除毕克外，巴尼（Desmond Bane） 取得24分，小卡达（Wendell Carter Jr.）拿下18分。

比赛首节，金块迅速进入状态，以31：23领先。第二节他们继续扩大优势，半场结束时以62：48领先。易边后战局开始扭转，第三节魔术加强进攻，将分差缩小至93：84分。

末节成为转捩点。毕克带领魔术打出一波21：8的攻势，反超2分。双方随后陷入拉锯战，最后时刻比分交替领先。约基治凭借罚球助金块领先1分，但魔术巴尼随后两罚全中，再度反超。金块最后一击未能得手，终以一分之差饮恨126：127 。

