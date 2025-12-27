棍网球｜ 康文署借场备战 香港棍网总聘日籍教练 明年10月第一关奥运资格赛不容有失

随著六人棍网球成为2028年洛杉矶奥运的竞赛项目，以及亚太区奥运资格赛已定于明年10月在澳洲举行，香港男、女子队都为奥运资格赛密锣紧鼓备战，包括周六起一连3日在香港足球会举行的香港国际棍网球六人赛，被视为拣蟀战之一，香港棍网球总会主席方刚表示，除了半年前特邀前日本女子队总教练佐滕壮来港任客席教练，他亦透露康文署已批出一个位于马仔坑的场地给棍网备战奥运资格赛。

香港女子棍网队今次以精英阵容出战国际棍网球六人赛，日籍教练佐藤壮（左二)是香港男女子队主教练。徐嘉华摄

Steffi（中）是2022世锦赛主力之一。徐嘉华摄

８号林珈嘉（红衫)在对日本一仗攻入两球。徐嘉华摄

香港女子队出线4强乐观

一连3日的2025香港国际棍网球六人赛周六在香港足球会揭开战幔，吸引14支来自海外及香港的男、女子球队参赛，周六先进行小组赛，精英尽出的香港女子队首天在小组赛获一胜（14:7胜南韩的Ratels)一负(9:16负日本的JLA Sixes），出线周日4强席位乐观，今仗的12位球员中，有过半数球员是2022年世界锦标赛历史性取得第16名的「功臣」，包括在周六2场比赛共攻入3球的史卓妍（Steffi）。

Steffi赛后甚受小朋友欢迎。徐嘉华摄

球员为圆奥运梦 宁弃全职工作

原本全职公关的Steffi为了争取明年10月奥运亚太区资格赛放弃正职，现全时间训练、兼职教波的她说：「始终明年（2026年）有好多重要的比赛（包括7月波兰10人世锦赛（D2）、10月澳洲6人亚太区奥运资格赛），我不想有遗憾去打完这些比赛，希望波兰世锦赛（D2）拿冠军（即第17名，因香港女子队今年亚太区世锦赛资格赛未能跻身正赛，所以将目标放在D2的世锦赛），而亚太区资格赛就希望从中取得2027年的『终极』奥运世锦赛。」世界棍网总会于今年9月决定以澳洲主办亚太区奥运资格赛，在比赛中获头5位可跻身2027年由四大洲球队、男、女子组各16队的「终极』奥运资格赛，争取各6个奥运席位。

日籍客席主教练帮助大

对于半年前加入成为港队客席主教练的日籍佐藤壮，由于他在日本仍有队伍要照顾，佐藤壮只能一个月来港2、3次，Steffi认为从日教身上获益良多，她表示：「跟之前的教练不同，佐藤教练好注重心理方面，他时常提我们，不是有很好技术的球队就一定赢 ，而是最努力的球队才会赢，他亦提我们不要太专注做错的部份，专注全盘比赛更重要，这些对我们表现都很有帮助。」

男子队以新秀为主，教练周旨航（左三)是现役一队代表。徐嘉华摄

10号的李侗是第一次代表香港队比赛，他在第一节率先为港队攻入第一个入球，他赛后坦言十分开心，为日后进军大港脚是支强心针。徐嘉华摄

男子组以新秀应战

男子组方面，香港队由于主队要出战下月6号在新西兰举行的亚太区世界锦标赛资格赛，所以派出年轻的新秀球员比赛，就连教练周旨航也只有24岁，他亦是香港一队的代表之一，可惜港队在小组首战以4:26不敌日本强顽的Fogo Grizzlies，周日早上10时出战第2场小组赛对深圳的SLDL争入下午的4强赛。

去年同一个比赛还是球员的周旨航也是看著明年10月亚太奥运资格赛去努力，他说：「可以参与争取奥运资格，是好重要的一件事，希望可以参加。」周旨航也是一边教波、一边打波。

中国香港棍网球总会主席方刚（右）对球队跻身2027年终极奥运资格赛充满信心。徐嘉华摄

为备战奥运资格赛 会到日本作短期交流

今年的香港国际棍网球六人赛由去年的黄竹坑香港仔运动场移师市中心的香港足球会，主席方刚表示希望未来也可以在这个场比赛，美中不足是球会的订场预约密麻麻，所以决赛要在周一进行。他亦透露为了备战10月的亚太区奥运资格赛，港队除聘请佐藤壮外，还会5月到美国参赛，亦会到日本作短期交流等等。

记者/摄影：徐嘉华