NBA｜「一眉」又伤！ 圣诞大战拉伤腹股沟料缺阵数场

即时体育
更新时间：19:24 2025-12-27 HKT
发布时间：19:24 2025-12-27 HKT

独行侠周五证实，阵中明星大前锋「一眉」安东尼戴维斯（Anthony Davis），因在圣诞大战中拉伤腹股沟，预计将会缺阵未来数场比赛。而一眉缺阵期间独行侠的胜率由5成跌至25%，情况令人担心。

圣诞大战受伤

据《ESPN》报导，一眉是次受伤的程度为轻微腹股沟拉伤，球队将会每日对其伤势进行评估。独行侠官方则将其列为腹股沟内收肌酸痛，在周六作客帝王的比赛中上阵成疑。
这位32岁的明星中锋，是在圣诞大战对阵勇士的第二节比赛中受伤。当时，他在一次快攻中试图接应传球时突然拉伤，并随即一拐一拐地走回后备席，要求换人。

加盟独行侠后伤不停

自今年二月，在涉及当积（Luka Doncic）的争议性交易中，作为「主角」加盟独行侠以来，一眉一直受肌肉拉伤问题困扰，可谓「伤不停」。他在加盟后的「地标战」中，便因腹股沟内收肌拉伤而缺阵了18场比赛。今季早些时候，他又因左小腿拉伤而休战了14场。

一眉缺阵球队战绩大跌

戴维斯的健康状况，对独行侠的战绩有著决定性的影响。数据显示，今季当一眉在阵时，独行侠的战绩为8胜8负，胜率达到五成；但在他缺阵的16场比赛中，球队仅录得4胜12负，胜出率跌至25%。

