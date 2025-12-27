NBA｜湖人再传噩耗！ 后场大将里夫斯小腿二级拉伤缺阵四周

湖人周五宣布阵中后场大将里夫斯（Austin Reaves）经磁力共振检查后，证实为左小腿腓肠肌二级拉伤，预计将至少缺阵四周，之后再作评估。这次受伤，对正值生涯巅峰的里夫斯本人，以及近期陷入三连败困境的湖人而言，无疑是雪上加霜。

圣诞大战伤出



现年27岁的里夫斯，是在圣诞大战对阵侯斯顿火箭的上半场比赛中受伤的。他该仗正选上阵，在15分钟内8投5中攻入12分，表现高效，可惜赛后被证实触伤旧患。据消息人士透露，里夫斯最近已因左小腿轻微拉伤而缺阵过三场比赛，今次受伤的位置与之前相同，但程度更为严重。

全明星梦或受影响

这次受伤，对里夫斯而言来得极不合时。这位在联盟打滚了5年的后卫，今季迎来大爆发，场均得分26.6分、助攻6.3次及篮板5.2次均创下个人生涯新高，原本被睇好可首次入选全明星赛，如今因伤需长期缺阵，势必对其争取个人荣誉造成影响。

湖人陷连败困境

与此同时，湖人的战绩亦响起警号。在输给火箭后，球队已录得三连败，近10场比赛更输了6场，主帅雷迪克（JJ Redick）在赛后更公开炮轰球队的努力程度不足。目前，湖人以19胜10负的战绩，在西岸排名第四。里夫斯预计缺阵四周，期间湖人将要面对15场比赛，包括对阵活塞、马刺及金块等劲旅。