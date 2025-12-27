Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜香港⾦⽜公布新季主场场地安排 常规赛13场主场赛事分别于荃湾 启德及深圳福⽥上演

即时体育
更新时间：16:01 2025-12-27 HKT
发布时间：16:01 2025-12-27 HKT

香港⾦⽜篮球俱乐部今⽇正式公布 2025/26 全国男⼦篮球联赛（NBL）主场场地安排。球队本季合共将出战 13 场主场赛事，其中 5 场将于荃湾体育馆举⾏，包括早前于平安夜上演、对阵上海⽞⿃的主场揭幕战；另有 1 场将安排在启德体艺馆 - 习艺坊举⾏，其余 7 场主场赛事则将移师深圳，于福⽥体育公园体育馆上演。

香港金牛今季常规赛主场安排。香港金牛图片
香港金牛1月将有三场比赛被安排于深圳福田主场进行。香港金牛图片
香港金牛售票资讯。香港金牛图片
香港金牛1月将有三场比赛被安排于深圳福田主场进行。香港金牛图片
香港⾦⽜表⽰，受限于香港可供举办职业篮球赛事的场地档期安排，未能全⾯配合联赛赛程，球队因⽽作出上述主场部署，期望在确保赛事顺利进⾏的同时，继续为球迷呈献⾼⽔平竞技。球队亦强调，仍正积极争取更多香港主场赛事的可能性，若有进⼀步消息，将适时对外公布，务求让更多本地球迷能够亲临现场⽀持球队。

开季取得两连胜的香港⾦⽜，1⽉份福⽥主场赛事分别为：1⽉3⽇（星期六）迎战杭州经纬、1⽉7⽇（星期三）对阵江⻄鲸裕清酒，以及1⽉20⽇（星期⼆）硬撼⽯家庄翔蓝。

