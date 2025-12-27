NBA｜布克卢比斯投进生涯新高9个三分 快艇逆转拓荒者豪取三连胜

快艇「三巨头」组合，威力渐显！哈登（James Harden）攻入全场最高的34分，加上李安纳（Kawhi Leonard）在末节独取18分接管比赛，以及中锋布克卢比斯（Brook Lopez）轰入生涯新高的9个三分球，助快艇周五作客以119:103反胜拓荒者，豪取三连胜。

卢比斯三分雨奠胜

快艇今仗在上半场表现慢热，战至第三节中段仍以59:71落后12分。快艇之后打出一段惊人19:1攻势扭转劣势，中锋布克卢比斯在第三节尾段接连命中三分球，助球队完成第三节反超前85:78。布克卢比斯全场合共轰入个人职业生涯新高的9记三分球，独取31分，成为球队逆转的奇兵。

哈登、李安纳接管比赛

快艇另外两巨头亦在下半场发威，哈登全场攻入34分，更在第三节末段完成一次4分攻势。而李安纳则在第4节独取18分，包括一次在对方中锋奇连根（Donovan Clingan）头上「爆篮」，彻底粉碎了拓荒者的反扑希望。最终，「三巨头」合共攻入93分，带领快艇在下半场以63:41的绝对优势压倒对手，由半场落后6分反胜拓荒者16分。

主队拓荒者有以色列前锋艾夫迪查（Deni Avdija）表现最为出色，攻入27分、8个篮板及8次助攻，可惜仍未能为球队挽回败局。