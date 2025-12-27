2025体坛回顾｜国际足坛红蓝战衣得天下 大巴黎「六冠王」成25年最大赢家

今年国际球坛身穿红色和蓝色球衣的球队大丰收，其中巴黎圣日耳门成大赢家，横扫本土各项赛事后更首夺欧联、欧超杯以及洲际杯成为「六冠王」；车路士则在夺得欧协联冠军后成首支球队完成欧洲大满贯，更在世冠杯击败圣日耳门夺改制后首冠；英超利物浦相隔5年后再夺冠，而巴塞则全面压制皇马横扫各项西班牙大赛。

大巴黎首夺欧联冠军 六冠傲视群雄

2025年国际足坛最大赢家必然是来自法国的巴黎圣日耳门，在失去阵中巨星麦巴比后，大巴黎实力不减反增，先轻松取得法甲冠军、法国杯和法国超级杯一统法国后，再次出战欧联以5:0轻取国际米兰勇夺队史首个欧联冠军，其后出战欧洲超级杯和洲际杯都以点球大战，分别击败热刺和法林明高再夺2冠，继巴塞拜仁后成第三支「6冠王」，阵中大将丹比利更首夺金球奖，可谓大丰收的一年。

车路士完成欧洲大满贯 勇夺世冠斩断大巴黎七冠舞

车路士今年仍有所收获，今年转战欧协联展现超班水准，决赛对上来自西甲的贝迪斯以4:1轻取捧走冠军，更一举成为首支达成包括欧联、欧霸冠军在内的欧洲大满贯，随后更在改制后的世冠杯以3:0击败大巴黎，亲手斩断对手的7冠梦。

利物浦巴塞分途重拾本土荣耀

代表红色战衣的利物浦和巴塞今年在本土赛事上亦不输蚀，高普离开后史洛特接掌兵符，加上沙拿状态神勇，一季攻入29球18助攻助力红军再登英超之巅。而巴塞在拉明耶马带领下，力压坐拥麦巴比和比宁咸的皇马，再度登上西甲之巅，更横扫西班牙超级杯和国王杯，以年轻之力一统西班牙。