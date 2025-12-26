NBA｜圣诞大战勇士主场126：116挫独行侠 居利达成26000分里程碑

勇士周四于圣诞大战主场以126：116胜独行侠。而勇士球星史堤芬居利 （Stephen Curry） 表现全面，攻入23分并于关键时刻射入奠定胜局的三分球，更在赛中达成职业生涯26,000分里程碑，成为NBA史上第22位达此成就的球员。

居利在第三节的上篮，让他的职业生涯得分达到26000分，成为NBA历史上第22位达到这一里程碑的球员。勇士旧将奇利汤逊（Klay Thompson） 伤愈复出面对旧主，赛前与居利互动拥抱，温情一幕成为焦点。汤逊于首节剩5分51秒时替补上阵，获得全场热烈掌声。

居利赛后分享突破里程碑感受：「这是一种莫大的荣誉，这一天在NBA历史上也具有里程碑意义。整个球馆的气氛都截然不同。能在主场和队友一起打篮球真是太好了，晚上能和家人共度时光，所以我很期待回家，特别是赢球的时候。 」

勇士今仗有老将贺福特（Al Horford) 伤愈归队即建奇功，首节后备上阵连入4球三分，单节独取12分，带领球队打出40：28的强势开局。独行侠末节在弗拉格带领下一度追至仅差6分。关键时刻居利再度展现「关键先生」本色，于最后3分45秒命中三分稳住军心，最终助勇士以126：116胜独行侠 。