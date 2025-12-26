NBA｜湖人主场96：117败火箭 圣诞大战惨败收场 雷迪克严斥球队表现

湖人在圣诞大战以96：117主场惨败火箭，遭遇三连败。赛后湖人主帅雷迪克(JJ Redick) 对球队表现极为不满，严厉批评球队缺乏职业精神与求胜决心。

雷迪克直言球队当前态度存在严重问题，他表示：「我们现在不够重视，以至于无法去做必要的事。我们不够重视，所以无法展现出职业精神。」雷迪克强调，努力与执行力是球队胜负的关键：「我认为当我们在这两方面都做到极致时，我们就是一支优秀的篮球队。反之，我们就是一支糟糕的篮球队。而今晚我们就成了一支糟糕的篮球队。」

面对战绩下滑至19胜10负的困境，雷迪克已计划立即采取行动。他透露将在球队下一场比赛前，举行一次「不舒服」的训练与团队会议，以正视并解决当前危机。雷迪克坚决表示：「我不想再这样打53场比赛了。」

此役，湖人全队状态低迷。尽管当积(Luka Doncic) 复出攻下25分，勒邦占士（LeBron James）取得18分，但两人合计出现9次失误。球队在篮板球上以25：48遭火箭彻底碾压，三分球合计11射仅4中 ，整场比赛从未取得领先，下半场更始终落后达两位数分差。反观火箭在阿门汤逊（Amen Thompson） 26分带领下全队六人得分上双，攻守俱佳。湖人则在节日夜晚吞下一场难堪的败仗。