NBA｜约基治大三双刷新NBA纪录 狂轰56分领军金块圣诞屠狼

约基治（Nikola Jokic）周四圣诞日晚上打出惊天动地的表现。他全场狂轰56分，并摘下16个篮板球及送出15次助攻的大三双成绩，更在加时赛中独取18分，刷新NBA纪录，最终带领金块以142：138力克木狼。

约基治此役成为NBA史上首位单场达成56分、16篮板球、15助攻的球员。同时成为圣诞大战历史上第三高分的球员，仅次于斑拿迪京治（Bernard King）的60分与张伯伦（Wilt Chamberlain）的59分。他更加在加时赛中独取18分，打破了史堤芬居利（Stephen Curry）创下的17分纪录，成为NBA常规赛及季后赛历史上，球员在单一加时赛中的最高得分。

金块在第四节曾领先15分，但被木狼主将安东尼爱华士（Anthony Edwards）全场攻入44分，并在常规时间最后1.1秒投进关键三分球，将比赛拖入加时。加时赛初段，他连得7分，助木狼打出一波连续拿到9分的攻势。但随后他因不满判罚连吃两次技术犯规，被驱逐出场。最终球队凭借约基治史诗级的表现， 并在加时赛中独取18分，以及占姆梅利（Jamal Murray）全场贡献的35分 。最后金块以142：138力克木狼，这场胜利让金块本季对木狼三战全胜。