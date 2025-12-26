NBA｜艾朗霍斯29分领军马刺117：102击败雷霆 马刺两周内三胜雷霆

马刺延续了他们对雷霆的强势表现。马刺在周四作客以117：102再度取胜，豪取八连胜 ，这已是两周内第三度击败这支NBA总冠军球队。

雷霆开局7射全中，开局一度领先6分，但艾朗霍斯（De'Aaron Fox） 随后帮助马刺奋起直追。他上半场砍下21分，助马刺以69：60领先进入中场休息。第三节结束时，马刺以 95：79 领先，并保持了16分的领先优势。第四节马刺虽然一度被追到97：88仅领先9分，但很快马刺重新扩大两位数领先优势 ，最后马刺以117：102胜雷霆，拿下八连胜。

马刺全队手感火热，整体投篮命中率高达53.6%。控卫迪霍斯表现出色，上半场就攻入21分，全场贡献29分，是球队的进攻发动机。 「超级状元」云班耶马（Victor Wembanyama） 稳健拿下19分和11个篮板球，新秀卡斯杜（Stephon Castle） 也有19分和7次助攻的全面表现。这场胜利让马刺战绩来到23胜7负，稳居西岸第2位。

而雷霆虽有主将基𠎀奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）取得22分，连续第102场得分达20+， 但他全场19射仅7中，效率不佳。夏顿史甸(Isaiah Hartenstein) 得到 13 分和 12 个篮板球 。虽然球队开季曾取得24胜1负的联盟最佳战绩，但近六场比赛输了四场，状态有所下滑。