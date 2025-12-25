Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜香港⾦⽜主场揭幕战 94：74 ⼤胜上海⽞⿃

即时体育
更新时间：07:30 2025-12-25 HKT
发布时间：07:30 2025-12-25 HKT

NBL昨日（24 ⽇）上演第⼆轮赛事，香港⾦⽜⾸度以荃湾体育馆作为主场，并于今季主场揭幕战以 94：74 击败上海⽞⿃，开季取得两连胜佳绩。球队将于 12 ⽉ 30 ⽇及 1 ⽉ 1 ⽇分别作客合肥及安徽，⼒争延续连胜⾛势。

今仗适逢平安夜，吸引⼤批球迷入场观战，与亲友⼀同「睇波度佳节」。球队亦特别安排「圣诞老⼈」于场内派发礼物，令现场洋溢节⽇气氛。⾯对今季 NBL「新军」上海⽞⿃ ，香港⾦⽜沿⽤上仗正选阵容，由巴尔文（ Ondřej Balvín ）、美⾂钟斯（Mason Jones）、刁展望、孙晨然及卢艺文先发上阵。

⾸节战况紧凑，香港⾦⽜开局凭巴尔文在颜⾊地带频频得⼿打开纪录，中段后备上阵的阿诺斯克（E.J. Anosike）接⼒主导进攻，外线三分及突破⾛篮接连命中，单节个⼈独取 8 分。不过上海⽞⿃⼀直紧咬比分，双⽅互有攻守，最终香港⾦⽜凭侯天⼀压哨命中的两分远射，以 20：19 ⼀分之差险胜⾸节。

第⼆节初段，美⾂钟斯火⼒全开，内外开⼸，既强攻篮下得分，亦攻入两记三分球，个⼈于节初连取 12 分，带领香港⾦⽜打出⼀段 12：4 的攻势，将比分拉开⾄ 32：23。惟主队其后命中率稍有回落，让上海⽞⿃逐步追近。关键时刻，卢艺文及厄特尔⼆世（Michael Ertel II）挺⾝⽽出，各⾃贡献重要得分，其中厄特尔⼆世更于半场前射入压哨两分，助香港⾦⽜以 40：34 领先返回更衣室。

换边后，上海⽞⿃随即打出⼀段 6：0 攻势，将比分追平⾄ 40：40。不过香港⾦⽜迅速作出回应，先由卢艺文命中三分球⽌⾎，其后孙晨然连续展现个⼈突破能⼒，不但搏得「And 1」完成三分攻势，随后再射入⼀记三分球；加上巴尔文在禁区内以强硬⾝体对抗强攻得⼿，以及唐才育施展精彩的 360 度转⾝上篮，香港⾦⽜打出⼀段 10：4 的攻势，将比分拉开⾄ 53：44。其后双⽅互有攻守，香港⾦⽜在董健第三节尾段连中两记三分球，其中包括⼀球压哨远射，带著 64：51 的双位数优势结束第三节。

进入最后⼀节，香港⾦⽜持续多点开花，唐才育、厄特尔⼆世、阿诺斯克及董健轮流抢分，第四节初段即打出⼀段 11：5 的攻势，进⼀步拉开分差，奠定胜局。最终，香港⾦⽜以 94：74 轻取上海⽞⿃，开季取得两连胜。香港⾦⽜今场12名上阵球员都有得分进帐，当中有三名球员得分上双，美⾂钟斯独取 17分成为全队得分王，董健交出12分，阿诺斯克攻入15分。

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU
↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
洪天明老婆周家蔚宣布离开香港 举家决定做一事：真的好辛苦 近年屡传婚变
影视圈
17小时前
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
2025-12-24 06:00 HKT
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
Gigi炎明熹离巢TVB后首开演唱会 刘德华容祖儿杨千嬅等力撑 TVB视帝现身观众席
影视圈
10小时前
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
娱乐公司已婚高层花亿元包养知名男星？不伦恋露骨私讯对话曝光：我可以帮你产生更多精子
影视圈
10小时前
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
前TVB金牌主持49岁前妻状态更胜从前 狠斩18年婚姻做单亲妈 曾传恋上保险界猛人
影视圈
16小时前
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
05:55
星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程
申诉热话
17小时前
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
男星豪门旧爱于柬埔寨狼狈被捕！涉做淫媒、吸毒 传与中国富商拍拖兼怀孕
影视圈
9小时前
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 两原因或被迫提早行动
台北随机伤人案︱张文计划圣诞节施袭？ 事前欲订潘晓颖命案事发酒店
两岸热话
15小时前
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
58岁男星患血癌半年状态曝光 生日照泄身形消瘦 罕谈治疗进度
影视圈
12小时前
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
刘嘉玲堡垒级豪宅迎圣诞节 名牌奢侈品装饰巨型圣诞树 屋内迷宫式间格大公开
影视圈
15小时前