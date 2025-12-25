NBL｜香港⾦⽜主场揭幕战 94：74 ⼤胜上海⽞⿃

NBL昨日（24 ⽇）上演第⼆轮赛事，香港⾦⽜⾸度以荃湾体育馆作为主场，并于今季主场揭幕战以 94：74 击败上海⽞⿃，开季取得两连胜佳绩。球队将于 12 ⽉ 30 ⽇及 1 ⽉ 1 ⽇分别作客合肥及安徽，⼒争延续连胜⾛势。

今仗适逢平安夜，吸引⼤批球迷入场观战，与亲友⼀同「睇波度佳节」。球队亦特别安排「圣诞老⼈」于场内派发礼物，令现场洋溢节⽇气氛。⾯对今季 NBL「新军」上海⽞⿃ ，香港⾦⽜沿⽤上仗正选阵容，由巴尔文（ Ondřej Balvín ）、美⾂钟斯（Mason Jones）、刁展望、孙晨然及卢艺文先发上阵。

⾸节战况紧凑，香港⾦⽜开局凭巴尔文在颜⾊地带频频得⼿打开纪录，中段后备上阵的阿诺斯克（E.J. Anosike）接⼒主导进攻，外线三分及突破⾛篮接连命中，单节个⼈独取 8 分。不过上海⽞⿃⼀直紧咬比分，双⽅互有攻守，最终香港⾦⽜凭侯天⼀压哨命中的两分远射，以 20：19 ⼀分之差险胜⾸节。

第⼆节初段，美⾂钟斯火⼒全开，内外开⼸，既强攻篮下得分，亦攻入两记三分球，个⼈于节初连取 12 分，带领香港⾦⽜打出⼀段 12：4 的攻势，将比分拉开⾄ 32：23。惟主队其后命中率稍有回落，让上海⽞⿃逐步追近。关键时刻，卢艺文及厄特尔⼆世（Michael Ertel II）挺⾝⽽出，各⾃贡献重要得分，其中厄特尔⼆世更于半场前射入压哨两分，助香港⾦⽜以 40：34 领先返回更衣室。

换边后，上海⽞⿃随即打出⼀段 6：0 攻势，将比分追平⾄ 40：40。不过香港⾦⽜迅速作出回应，先由卢艺文命中三分球⽌⾎，其后孙晨然连续展现个⼈突破能⼒，不但搏得「And 1」完成三分攻势，随后再射入⼀记三分球；加上巴尔文在禁区内以强硬⾝体对抗强攻得⼿，以及唐才育施展精彩的 360 度转⾝上篮，香港⾦⽜打出⼀段 10：4 的攻势，将比分拉开⾄ 53：44。其后双⽅互有攻守，香港⾦⽜在董健第三节尾段连中两记三分球，其中包括⼀球压哨远射，带著 64：51 的双位数优势结束第三节。

进入最后⼀节，香港⾦⽜持续多点开花，唐才育、厄特尔⼆世、阿诺斯克及董健轮流抢分，第四节初段即打出⼀段 11：5 的攻势，进⼀步拉开分差，奠定胜局。最终，香港⾦⽜以 94：74 轻取上海⽞⿃，开季取得两连胜。香港⾦⽜今场12名上阵球员都有得分进帐，当中有三名球员得分上双，美⾂钟斯独取 17分成为全队得分王，董健交出12分，阿诺斯克攻入15分。