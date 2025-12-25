Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBL｜金牛平安夜主场迎开门红 金牛主帅解立彬：一字「乱」，须敲醒警钟

更新时间：07:45 2025-12-25 HKT
发布时间：07:45 2025-12-25 HKT

昨日平安夜，香港金牛坐镇荃湾主场，以94：74力挫NBL新军上海玄鸟，收获新赛季主场首胜。虽然赢下20分的「大比分」，主帅解立彬却难言满意，直指全队表现用一个「乱」字概括，并强调必须以此为鉴、敲醒警钟。

上半场拉锯混战　失误频发场面失序

比赛伊始两军缠斗激烈，上半场竟出现10次交替领先。身体对抗火药味十足，哨声频响，失误同样高企——金牛8次、玄鸟11次；金牛一度陷于略势，场面显得紊乱。解立彬赛后回更衣室逾10分钟才现身记者会，语出直白：「今日的比赛用一个字形容就是‘乱’，尤其是上半场。大家要深刻反思，每个人都要给自己敲响警钟，之后不要再像上半场那样打球。」

主教练解立彬用「乱」形容球队表现。杨功煜摄
调度频繁「五上五落」　试阵为长线夯实

本场解帅多次变阵，甚至出现「五上五落」的集体调度。他解释此举旨在让更多球员进入比赛与训练节奏，同时释放信任：「我相信大家的训练效果，我愿意给大家试错、试阵容的空间。」

外援美臣钟斯火力全开　单节12分掀关键攻势

作为今季最大引援，美臣钟斯在第二节初段全面开弓，里外齐发连取12分，携手球队打出一波12：4，瞬间将比分拉开至32：23，为金牛奠定胜势。谈及这位拥有惊人爆发力的外援，解立彬不吝赞许：「近两年我们选择的外援，包括美臣钟斯、厄特尔等，都是把姿态放得很低、刻苦训练、愿意成为球队领袖的球员。」同时他也点题：当钟斯遭遇对手重点盯防时，希望全队能主动分担、共同破题。

美臣钟斯在发布会上认同主帅观点，直言仍有大量工作要做：「我们新季前两场的上半场都比较慢热，但下半场都做出了正确调整。赛季很长，我们还需要不断努力。」

记者：杨功煜

