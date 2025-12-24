Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前NBA状元西蒙斯转战职业钓鱼 「希望用最好的状态回归NBA」

即时体育
更新时间：16:37 2025-12-24 HKT
发布时间：16:37 2025-12-24 HKT

最近未有班落的球员西蒙斯（Ben Simmons）近日以「控股人」身份高调重返赛场，只是舞台从篮球场转移到了海上，他投身南佛罗里达帆船运动钓鱼锦标赛（South Florida Sails of the Sport Fishing Championship，简称SFC） ，并且投资了其中一个比赛队伍，目前担任该队的营运管理者。西蒙斯在受访问时表示，目前正在进行篮球和康复的训练，希望用最好的状态回归NBA。

前NBA状元西蒙斯一直是知名的钓鱼爱好者，此次投资SFC的参赛队伍，南佛罗里达帆船队  （South Florida Sails franchise） ，并且正式成为帆船队的新任控股人。尽管投身新领域，但这位2016年选秀状元并未放弃篮球。他在接受《Andscape》专访时坦承，过去数年深受伤病（特别是背伤）困扰，上赛季更一度陷入「心有余而力不足」的困境。他表示：「我的大脑想做得更多，但身体却无法跟上，这种精神消耗令人疲惫。」因此他今夏决心专注于身心状态的重建。 

现年29岁的西蒙斯定居洛杉矶，积极进行每周六天、每日两次的训练，内容包括篮球、力量及康复治疗。此子的目标是完全康复，他强调 ：「我现在最想做的事就是让自己的身体恢复到最佳状态，我不希望出现任何复发。我不想没有痊愈就上场比赛，对大家都没有好处。」他对自己的恢复进展感到乐观，主要取决于下个月的恢复情况 ，期望能在今年年中或下个赛季回归NBA。

