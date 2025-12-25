2025体坛回顾｜传统强项剑击单车齐报捷 港队2025丰收年写新章

2025年，香港体坛迎来高峰一季。港队在剑击与单车两大强项连番告捷，于国际赛及全运会缔造里程碑：花剑手蔡俊彦跃升「世一」，并率队在全运会历史性夺得男子花剑团体金牌；「小女车神」李思颖全运一届三金进帐，稳坐「全运金后」。

28岁的蔡俊彦今季状态火热，先后在上海大奖赛及亚洲锦标赛登顶，其后于7月世锦赛更一剑封王，成为港队剑击队首位世界冠军，世界排名亦劲升至第1，荣膺「世一」。他坦言登峰不易：「我知道往后仍会有低潮与瓶颈，但会永远记住自己曾是世界第一，这份信念能助我跨过难关。」

男花团体同样传来喜讯，由「世一」蔡俊彦联同「剑神」张家朗、梁千雨、吴诺弘组成的香港队，在全运会男子花剑团体赛强势封王，为港队再添耀眼战绩。蔡俊彦回顾今年，指已尝个人「世一」滋味，盼来年与队友再冲击团体「世一」。张家朗则表示，经历起伏后学会看淡胜负，期望以平常心迎接新挑战。

单车队亦捷报频传。24岁的李思颖在全运会火力全开，成功卫冕女子个人公路赛，同时加冕女子全能赛，并伙拍梁颖仪于女子麦迪逊赛夺金，一届三金成为港队「大赢家」。她直言，连番夺金证明自身与教练团队方向正确：「我一直很想成为『小女车神』；在我心中，车神就是世界冠军，我会朝这目标继续努力。」目前她累积全运金牌达四面，成为港队史上全运夺金最多的选手，无愧「全运金后」之名。

港队在剑击与单车双线齐飞，以硬实战绩为2025年盖上高峰印记，来年有望再向更高舞台进发。