游泳｜何诗蓓瑞士公开赛狂扫4金 发文总结2025年：完结得比开始更好

即时体育
更新时间：17:22 2025-12-23 HKT
发布时间：17:22 2025-12-23 HKT

香港女飞鱼何诗蓓（Siobhan)在2025年完结前再夺金，上周末在苏尔塞出战瑞士游泳公开赛，分别出战女子50米蛙泳、100米、200米自由泳以及50米蝶泳，全部都以破大会记录时间勇夺金牌，为2025年划上完美句号。

何诗蓓瑞士公开赛狂扫4金。AFP
何诗蓓赛后发文庆幸完结比开始好。何诗蓓社交媒体截图
Siobhan在今届全运会中取得2金2铜的佳绩，其后到东京转战日本公开赛亦赢得1金1铜，上周末再到瑞士苏尔塞出战瑞士公开赛4个项目再延续好状态，在首日出战50蛙和200自分别以30秒93及1分58秒26均以破大会纪录夺金。其后出战50蝶和100自再分别以打破大会记录的26秒83和52秒90再摘2金。

今年对Siobhan一点也不容易，受背伤影响一度远离国际赛事超过5个月，带伤之下训练也受到影响，所幸在全运会复出后马上重拾状态连夺多面金牌，Siobhan赛后发文回顾2025年，直言今年是生涯中不寻常的一年，但很庆幸完结时比开始好。

