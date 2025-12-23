NBA｜勇士格连与主帅居尔暂停期间发生口角 独自退场后全场未再上阵 勇士主场反胜魔术（有片）

勇士今日主场以120：97大胜魔术，然而焦点落在前锋戴文格连（Draymond Green）与主帅居尔（Steve Kerr）于第三节一次暂停期间在场边爆发激烈口角。格连其后自行返回更衣室冷静，虽再度回到板凳待命，居尔最终决定不再安排他登场。

暂停围圈爆冲突 居利、穆迪出手劝和

事发于第三节8分47秒，格连一次进攻传球失误被对手截走，魔术乘势连取3分，将比分拉开至71：66，居尔随即叫暂停。网上流传片段所见，二人在场边争执不休、情绪高涨，勇士核心史提芬居利（Stephen Curry）及穆迪（Moses Moody）在旁尝试安抚，穆迪更站起拍了拍格连肩膀。格连随即起身离席，独自走回更衣室。

居尔：失去专注才叫暂停 格连选择回更衣室冷静

赛后居尔解释：「当时确实有点上火，我叫暂停是因为觉得球队失去专注。我们把话说清楚了，他选择回更衣室冷静，事情到此为止。其他都是私事，我不会再补充。」他并强调，即便格连其后回到场边，今仗亦决定不再派他上阵。

格连本场出战近18分钟，录得9分、7篮板。他离席时勇士以66：71落后5分，球队随后打出54：26的攻势，一举反超并锁定胜局，最终以23分之差击退魔术。值得一提的是，格连于周六对太阳一战因连食技犯在次节早段被驱逐，该役勇士仍以119：116险胜，成功终止三连败。

格连与主帅居尔于第三节一次暂停期间在场边爆发激烈口角。AP

格连曾在周六与太阳的比赛中被驱逐出场。AP

格连与主帅居尔于第三节一次暂停期间在场边爆发激烈口角。路透社

格连：情绪失控 先抽身冷静 不会离弃队友

谈到暂离原因，格连表示：「我当时情绪激动，觉得最好先离开。我不认为当时情况会变好，所以把自己抽离，就是这样。」他指回到板凳后随时可再上阵，但决定权不在他，且「身体也有点僵硬」。他重申不会放弃队友：「我觉得有责任留在那里，我不会放弃我的队友。」

勇士目前战绩15胜15负，排在西区第8，与季前预期仍有距离。格连直言：「这大概也是为什么大家情绪容易起伏。」又称：「篮球是我们的工作，这是一项充满情绪的运动，偶尔失控很正常。我们一起赢过很多冠军，我们会继续向前看。」他并表示短暂离队「是对自己最好的选择」。

居利、居尔：风波不扩散 需要格连的冠军经验

勇士一哥居利就事件保持低调，指二人只是「进行了一次良好的对话」：「这属于他们之间的事，不是我该评论的。」他补充，球队在一场胜仗后更衣室氛围积极，「我们都懂得保持专业」。

勇士一哥居利就事件保持低调，指二人只是「进行了一次良好的对话」。路透社

勇士一哥居利就事件保持低调，指二人只是「进行了一次良好的对话」。路透社

格连今仗出场18分钟，得到9分7篮板。新华社

格连今仗出场18分钟，得到9分7篮板。新华社

被问到风波是否会持续，居尔斩钉截铁道：「不会。」并称：「今晚你也看到了，球队已经准备好。我们需要格连，他是冠军，我们合作多年。其余的人要继续推进、持续进步。我觉得这是本季我们较好的表现之一，上半场比赛内容不错，只是手感欠佳。我认为格连打得很不错。」