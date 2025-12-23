NBA｜雷霆119:103击退灰熊 SGA连续100场20+力逼张伯伦
更新时间：16:09 2025-12-23 HKT
发布时间：16:09 2025-12-23 HKT
发布时间：16:09 2025-12-23 HKT
近日3战苦吞2败的雷霆周一主场迎战灰熊，今仗雷霆主力之一贺姆格连（Chet Holmgren)因病缺席，但在基𠎀奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA)轰入31分，收下自己的连续100场得分20+之余，再率球队以119:103击败灰熊。
SGA连续100场20+ 直逼张伯伦记录
雷霆在经历完3战2败后迎来反弹，今场主场对灰熊在主力贺姆格连缺席下也并未受到太大挑战，半场已经以67:54取得领先，虽然灰熊一度将比数追近但奈何不久又再被雷霆拉开比分，最终雷霆以119:103轻取灰熊。
今场SGA轰入全场最高的31分，外加10篮板8助攻4抄截，收下自己连续第100场得分20+，距离「上古神兽」张伯伦(Wilt Chamberlain)创下的连续126场的记录亦更接近，雷霆「二当家」谢伦威廉斯（Jalen Williams，又译𠎀伦威廉斯）亦表现亮眼，贡献了24分6篮板。
