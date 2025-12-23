NBA｜塘鹅末节爆发逆转独行侠 豪取五连胜 「胖虎」替补高效成变阵奇兵

西岸早前包尾的塘鹅近况急速升温，今日主场迎战独行侠，在末节一度落后11分下强势反扑，单节打出40：26攻势，最终以119：113逆转胜出，喜迎五连胜。伤愈复出的「胖虎」威廉臣（Zion Williamson）持续以替补身份上阵，连续四仗均有20+得分，命中率高达57%，变阵奏效，成为球队回暖的关键拼图。

末节把握独行侠「断电」时机 一波流反超锁胜

塘鹅五连胜期间先后斩落拓荒者、公牛、火箭、溜马及今仗的独行侠，期间不乏经典逆转戏码，包括此前曾上演25分大逆转击退火箭。今场第四节面对独行侠突然进攻「断电」，塘鹅抓紧机会打出21：5攻势一举反超，末节合计40：26收官，气势如虹完成逆转，将连胜势头延续至五场。

10 points in the final 4 minutes for Zion.



He ices the @PelicansNBA win 💯 pic.twitter.com/RF4kwun6f4 — NBA (@NBA) December 23, 2025

此役亦是塘鹅自2023年以来首次拉出五连胜，现时为联盟第二长的连胜。回望季初，球队曾陷入1胜12负的低谷、垫底全盟，如今战绩升至8胜22负，排名回到西部第13位，走势明显回暖。

「胖虎」替补上阵火力不减 主帅：成熟心态值得赞

健康成为塘鹅扭转战局的首要因素。季初球队受伤患困扰，威廉臣因右脚应力性反应休战，主力控卫迪祖堤梅礼（Dejounte Murray）亦长期缺阵。直至12月15日对公牛之战，「胖虎」伤愈复出，改以替补身份上阵，球队随即迎来四连胜。

威廉臣复出后连续4场替补出战，场均贡献20分、6.3篮板、4助攻，投篮命中率达56.9%，效率惊人。赛后塘鹅主帅博雷戈（James Borrego）受访时表示：「我们的目标是让他的上场时间发挥最大价值。这像一道精打细算的战术题……我早知道他会适应得很好，但他能以如此成熟、以团队为先的态度接受替补角色，这份醒悟值得所有人称赞。」

核心回归轮换齐整 新兵崛起提升上限

除威廉臣外，防守悍将钟斯（Herbert Jones）、梅菲（Trey Murphy）等核心亦陆续回归，球队终于拼齐完整轮换，为连胜奠基。回顾近两季，这套阵容的塘鹅在2023年曾一度登顶西部，本季新秀奎因（Derik Queen）、费尔斯（Jeremiah Fears）表现亮眼，新生力量注入使阵容上限再被推高。

威廉臣连续第四场后备出场。AP

钟斯（右）今仗得到9分2篮板4助攻。AP

梅菲（右）今场获得11分5篮板4助攻。AP

钟斯（红衫）今仗得到9分2篮板4助攻。AFP

随著伤兵归队、替补策略奏效，塘鹅战力明显回复，西岸形势或再添变数。未来在「胖虎」持续高效与轮换整齐支撑下，塘鹅有望延续上升走势，向季后赛席位发起强势冲击。