NBA｜NBA与FIBA携手合作 2027年推新欧洲联赛

更新时间：13:20 2025-12-23 HKT
发布时间：13:20 2025-12-23 HKT

早前一直盛传NBA有意拓展欧洲市场举办新的欧洲联赛，美国时间周二NBA正式宣布明年1月开始与FIBA合作更进一步推动全新的欧洲联赛，并开始与各队和有意加入的老板们接洽，并探讨新联盟的相关事宜。

新欧洲联赛有望2027正式上路

NBA与FIBA表示新联赛将会除了设永久席位外，亦为欧洲所有隶属FIBA的各国联赛球队，如FIBA篮球冠军联赛（BCL）提供晋级管道。

FIBA秘书长萨基利斯(Andreas Zagklis)表示这次的合作项目对欧洲篮球是好消息，并说：「联赛的赛制尊重欧洲体育模式的原则，为欧洲大陆任何有抱负的俱乐部提供了一条通往巅峰的公平之路。该项目旨在提升整个欧洲篮球生态系统的可持续发展能力，涵盖球员、俱乐部、联赛和国家篮协，其产生的连锁效应将惠及整个欧洲的篮球爱好者。」

而NBA总裁肖华(Adam Silver)也表示欧洲创立新联赛蕴含庞大机遇，他也说：「我们期待与国际篮联携手，与那些认同我们愿景、认为篮球运动在欧洲拥有巨大潜力的潜在俱乐部和所有权集团进行接洽。」据ESPN消息指新联赛暂定2027年正式开打，有12个永久名额其余4个名额透过资格赛产生，潜在的合作国家包括英国、法国、西班牙、义大利、德国、希腊和土耳其。

