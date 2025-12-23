Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜黄蜂新秀肯尼普缔造NBA「最快百个三分」纪录

更新时间：11:26 2025-12-23 HKT
发布时间：11:26 2025-12-23 HKT

黄蜂今季持续波动，今日作客以132：139不敌同样近况欠佳的骑士；虽然球队再吞败仗，但新秀肯尼普（Kon Knueppel）在首节射入其NBA生涯第100个三分球，仅用29场完成，改写联盟历史「最快百记三分」纪录，成为全场焦点。

黄蜂新秀肯尼普（左）缔造「最快百记三分」里程碑。AP
黄蜂再败骑士 新秀肯尼普缔造「最快百记三分」里程碑。路透社
首节手起刀落 29场百记三分创史

今仗首节，肯尼普接应队友传送，于左侧45度弧顶果断出手命中三分，这一投不但为球队在第一节带来领先，更为他攻下生涯第100个三分球。以29场达标，打破过往由爵士「一哥」麦健伦（Lauri Markkanen）保持的纪录，将原有里程缩短12场。

效率延续 全场20分射术稳健

虽然黄蜂最终未能取胜，肯尼普表现依然亮眼；他本场上阵30分钟，三分9投5中、斩获20分，延续今季稳定火力与高效外线。

黄蜂最大收获 新秀王强力竞逐

黄蜂近年战绩未见起色，长期徘徊东岸下游，但今季首轮第四顺位选中的肯尼普可谓球队最大惊喜。除状元郎法拉格（Copper Flagg）外，他亦是「最佳新秀」奖项的有力争标者。数据方面，肯尼普今季场均贡献19.4分，已投进104个三分球，暂列联盟第2，仅次于今日对手骑士当家米曹（Donovan Mitchell）的111球。

↓立即下载星岛头条App↓

