NBA｜火箭末节再崩盘 14分优势不保 火箭主帅：球队不配赢（有片）

火箭近况反复不定，今日作客再遇挫折。球队一度在末节领先14分，却未能锁定胜局，最终于加时以124：125不敌西岸下游的帝王。本季面对西岸倒数前五的球队，火箭已第4度翻船，表现令人失望。火箭主帅更是直言球队「不配赢」。

DENNIS SCHRÖDER WINS IT FOR THE KINGS 🚨



SACRAMENTO SECURES THE THRILLER IN OVERTIME! pic.twitter.com/6UWo79Up7a — NBA (@NBA) December 22, 2025

此役火箭原本占尽主动，但末节风云突变，在第四节最多领先14分的情况下，由帝王后卫韦斯博克（Russell Westbrook）于第四节末段命中关键追平三分，将比赛拖入加时；加时决胜时刻，舒路达（Dennis Schroder）把握底角空位三分射成准绝杀。火箭「一哥」杜兰特（Kevin Durant）全场苦撑47分钟，缴出24分、10篮板、8助攻的准大三元，无奈最后一投偏出，球队终以一分饮恨，再添一场被逆转的苦果。

RUSSELL WESTBROOK GAME-TYING TRIPLE IN THE FINAL SECONDS 🚨



WE'RE GOING TO OVERTIME IN SACRAMENTO! pic.twitter.com/Xfo3O5oyia — NBA (@NBA) December 22, 2025

火箭主帅：「我们不配赢」

火箭近期走势如过山车。先在对塘鹅之战惨遭25分大逆转，士气大伤；其后又强势终结金块六连胜，似见回暖；怎料今场面对帝王再度崩盘。火箭主帅乌度卡（Ime Udoka）赛后直言球队「不配赢」：「打金块时我们的求胜欲更强，但今日让对手一路紧咬，很大程度是我们自己的问题。我们其实不配赢。这本应该是领先15到20分的比赛，结果却落到要追分，责任在我们。对上实力较弱的对手，我必须更好激发队员斗志。」

杜兰特亦语带无奈：「领先14分时就该乘胜追击，不能放慢。进攻端没持续施压，防守端也没守住强度。应该彻底掌控局面，但整晚都没把优势扩大到位。」

杜兰特苦撑近48分钟，惟可惜最后一投不中无缘胜利。路透社

火箭主帅乌度卡赛后直言球队「不配赢」。AP

劫富济贫 火箭今季关键时刻表现令人堪忧

火箭「劫富济贫」的问题持续发作。本季球队虽仅吞下9败，却有4场败仗来自西岸倒数五名之列；唯一击败的快艇亦只是主场两分险胜。关键时刻表现同样堪忧——在关键时刻（最后5分钟分差5分内）的比赛中，火箭仅6胜8负，排在联盟第20位；而本季5场加时赛只得1胜4负，收官能力急需补课。

展望下仗，火箭将再碰西岸包尾区对手快艇。快艇本季表现令人失望，但刚以击败湖人终止五连败，状态有所回升。火箭若要止住乱流，必须尽快修补末节松懈与关键时刻执行力的老问题。