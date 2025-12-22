NBA｜马刺挫巫师扫六连胜 云班耶马续后备「限时」上阵 将背靠背连撼雷霆

NBA常规赛，马刺作客轻取东岸包尾的巫师，以124：113报捷，豪取六连胜，战绩升至21胜7负，暂列西岸次席，仅落后榜首雷霆四个胜场。更引人注目的是，马刺将于香港时间12月24及26日背靠背连撼雷霆。

面对近况平平的巫师，马刺今仗「兵不血刃」。控卫迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox）火力全开，贡献27分、7篮板、6助攻，成为球队赢波功臣。阵中多点开花，卡斯杜（Stephon Castle）交出18分、11助攻「双双」，中锋科内特（Luke Kornet）亦有20分、12篮板；当家球星云班耶马（Victor Wembanyama）则续以后备登场，21分钟内收获14分、12篮板，效率不俗。

云班耶马自伤愈回归后连续五战后备出场，场均出场21.2分钟，数据为19.0分、9.4篮板、2.4助攻及2.4封阻。主帅米治庄臣（Mitch Johnson）赛后谈到其「限时」安排时直言：「云班耶马后备出场是现阶段的计划，直至情况改变。赛季漫长而艰苦，并非短期内就能调整。我们会按日评估，应对密集赛程的挑战。」

展望后势，马刺即将于香港时间24日和26日连续硬撼西岸「一哥」雷霆。两军上次相遇是12月14日NBA杯准决赛，马刺曾以111：109险胜，今次相隔十日再度对垒。霍斯表明这将是一场「恶斗」：「雷霆是目前最佳球队，虽然我们之前击败过他们。」主帅庄臣亦称：「除了知道接下来两场是硬仗之外，暂未多作考虑，毕竟对手是卫冕冠军。」