NBA｜公牛作客火力全开 152：150挫老鹰缔今季最高得分战

更新时间：12:07 2025-12-22 HKT
发布时间：12:07 2025-12-22 HKT

NBA常规赛今日上演得分大战！公牛队作客亚特兰大，以152：150险胜老鹰，缔造今季联盟最高得分赛事。布泽利斯（Matas Buzelis）手感火热，个人贡献28分，三分球8投7中创生涯新高，领军全队9人得分上双，球队亦顺势收获三连胜。两军将于24日同地再度交锋。

公牛今仗火力全开，上半场已轰入83分，改写球队今季半场得分新高，并以83：73领先。此前公牛半场最高为11月8日作客骑士的72分（当仗以122：128见负）。全场152分同样刷新今季队史单场最高，超越11月16日作客爵士时的147分（当时以147：150告负）。公牛队全场有9人得分上双，其中最亮眼的当属24年新秀布泽利斯，他个人轰下28分，其中三分球8射7中创造个人职业生涯的新高；公牛后卫高比韦特（Coby White）虽左踝不适但最终攻入21分，基迪（Josh Giddey）则交出19分9篮板和12次助攻的「准三双」数据。

是役亦属历史罕见。据ESPN统计，NBA史上在常规时间内双方同场破150分的赛事仅为第8次，而过去35季已第三度出现。至于联盟常规时间最高得分一战，仍为1990年11月2日勇士以162：158力擒金块。

末节高潮迭起。终场前5秒，谢伦庄臣（Jalen Johnson）命中关键三分，助老鹰以150：151反超；但布泽利斯随即造成犯规，4.2秒两罚中一，为公牛再度领前。最后时刻，杨格（Trae Young）压哨中距离偏出，公牛有惊无险全身而退。

老鹰方面，谢伦庄臣砍下全场最高36分，并收获11篮板、9助攻；杨格伤愈复出后表现回勇，今战攻入今季个人新高的35分。惟球队近况持续低迷，近9仗输7，已吞三连败。庄臣赛后直言：「上半场让对手拿到80分，很难赢球，某程度上也挺尴尬。希望我们能尽快修正。」

值得一提的是，杨格近3战第2度先发。他早前因右膝内侧副韧带（MCL）扭伤缺席21场。老鹰主帅史奈德（Quin Snyder）坦言，杨格未必能即时应付背靠背赛程，仍处于「适应过程」。

