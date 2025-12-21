NBA｜湖人射手当积伤出 快艇由李安纳领衔以三分雨击败紫金军

NBA周六上演洛杉矶打吡，快艇势对手湖人有主力当积半场伤出，在当家球星李安纳（Kawhi Leonard）攻入赛季新高的32分，加上全队下起「三分雨」，最终主场以103:88击败湖人，成功终止5连败。

李奥纳哈登齐回勇

快艇近15场比赛输了12场，已跌至西岸榜尾，今仗可谓许胜不许和。球队主将李安纳一洗颓风，全场攻入32分，并命中4记三分球，重现MVP级数。另一巨头哈登（James Harden）亦交出21分及10次助攻的「双双」成绩，成功串连起球队攻势。全场比赛，快艇在三分线外43投16中，成为取胜关键。反观，湖人全场有多达32次三分球出手投失，其中后卫史马特（Marcus Smart）更是9投全失，手感冰冷。

当积半场伤出 湖人雪上加霜

湖人今仗损兵折将。联盟得分王当积在上半场6投仅1中后，因左小腿挫伤，下半场未有再上阵。他在离场前仅得12分。这位斯洛文尼亚球星在上一仗对阵爵士时，才刚交出45分、11个篮板及14次助攻的惊人「大三元」数据，其缺阵对湖人攻力影响极大。

占士独力难支 空砍36分

当积伤出后，即将在月底迎来41岁生日的「大帝」勒邦占士（LeBron James）独力撑起球队，全场攻入个人赛季新高的36分，可惜仍是独力难支。

快艇今仗由头带到尾，虽然湖人曾在第四节初段，将比分追近至七分差距，但快艇随即凭借哥连斯（John Collins）及哈登的两记三分球，加上李安纳一次偷波后的入樽，再次将比分拉开，最终稳住胜局，取得今季仅第七场胜利。

