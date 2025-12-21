Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜曼城3：0韦斯咸 哥帅：若无改进，无法击败阿仙奴

即时体育
更新时间：07:06 2025-12-21 HKT
发布时间：07:06 2025-12-21 HKT

曼城昨晚于英超主场迎战韦斯咸，凭艾宁夏兰特贡献两入球一助攻下，以3：0轻取对手。但领队哥迪奥拿对球队的表现未算满意， 赛后表示：「如果没有改进，无法击败阿仙奴。」

夏兰特两入球一助攻

曼城于上半场5分钟便打开纪录，夏兰特接应左路地波传中，第一下左脚施射被韦斯咸门将艾路拿挡出，但皮球刚好落在夏兰特面前，这名挪威前锋今次右脚施射破网，为曼城打开纪录。38分钟，曼城于韦斯咸后防压逼并截得皮球，最后由夏兰特横传，雷恩达斯起右脚抽网顶入网。曼城半场以2：0领先韦斯咸。

哥迪奥拿认为球队必须有改进，否则没法赢过阿仙奴。路透社
哥迪奥拿认为球队必须有改进，否则没法赢过阿仙奴。路透社
雷恩达斯为曼城射成2：0。路透社
雷恩达斯为曼城射成2：0。路透社
夏兰特今场贡献两入球一助攻。路透社
夏兰特今场贡献两入球一助攻。路透社
韦斯咸继续为护级而战。路透社
韦斯咸继续为护级而战。路透社

2分落后阿仙奴排次席

韦斯咸最有威胁埋门，当数56分钟一次反击，查洛保云半单刀下起脚，皮球斜出。曼城于69分钟凭夏兰特埋斋，「蓝月」一次反击最终由夏兰特射破艾路拿十指关。最终曼城以3：0击败韦斯咸，战绩为12胜1和4负得37分。曼城赛后一度以1分反压阿仙奴升上榜首，但压轴出场的「兵工厂」作客以1：0小胜爱华顿，令曼城续以2分落后阿仙奴排次席。韦斯咸则以3胜4和10负得13分，排在降班区的第18位。

曼城领队哥迪奥拿仍然球队仍未够好：「处于这个位置很好，但如果我们不改进，是无法击败阿仙奴的，我真心相信这一点。」他认为球队在进攻上有不足：「控球时己队表现未如理想，我们没有在正确的企位，去挑战敌军的防线，将进攻推展至下一步。但我们会有改善的，因为我们非常开放，我们会尝试改进。」

