NBL｜新⼀季全国男⼦篮球联赛开锣 香港⾦⽜作客以107：78技压贵州猛龙响胜⿎

即时体育
更新时间：08:00 2025-12-21 HKT
发布时间：08:00 2025-12-21 HKT

2025 年全国男⼦篮球联赛（NBL）昨日（20 ⽇）开锣，香港⾦⽜在揭幕战作客贵州猛龙，展开卫冕之路。香港⾦⽜凭4⼈得分上双，以107：78技压贵州猛龙敲响胜⿎，争取 NBL「三连霸」有个好开始。球队将于周三平安夜（24 ⽇）回师主场荃湾体育馆，迎战上海⽞⿃。

香港⾦⽜上季强势卫冕 NBL 冠军，赛会今晚安排简单⽽隆重的总冠军指环颁授仪式，⾦⽜冠军职球员接过冠军戒指，纪念夺冠光辉时刻。新⼀季 NBL 联赛规模扩⼤，参赛球队数⽬增⾄ 14 队，竞争形势较上季更为激烈。按照赛制，14 ⽀球队将于常规赛阶段进⾏双循环作赛，积分榜⾸ 8 名可进⾝季后赛，争夺总冠军殊荣。

香港⾦⽜今仗由巴尔文（Ondřej Balvín）、美⾂钟斯（Mason Jones）、刁展望、孙晨然及卢艺文先发上阵，两军开赛攻势此起彼落，香港⾦⽜早段有孙晨然及后备上阵的董健施 3 分冷箭，两度领先过 3 分，却未能进⼀步拉开分差，被贵州猛龙咬紧比分，第⼀节末段阿诺斯克（E.J. Anosike）2 个罚球加上篮底锄樽曾助⾦⽜带先 23：20，但贵州猛龙立即回敬⼀记压哨 3 分扳平 23：23。第 2 节香港⾦⽜球员⼿风回顺，美⾂钟斯及孙晨然连入两球 3 分，再有巴尔文篮下得⼿，打出⼀段 8：0 的攻势，拉开 31：23，香港⾦⽜之后多点开花，单是罚球已有 5名球员包括美⾂钟斯、刁展望、卢杜伟、厄特尔⼆世（Michael Ertel II）及阿诺斯克合共轰入 14 分，加上董健及唐才育内外开⼸，香港⾦⽜半场⼤幅领先 57：40。

易边后，香港⾦⽜继续施压，刁展望连轰两球 3 分后拉开⾄ 67：42，稳操胜券，愈打愈有的香港⾦⽜带著 84：58 的绝对优势进入最后⼀节，球员未有放松，保持进攻强度，最终以 107：78 ⼤胜⽽回。香港⾦⽜共有 11 名战将得分，当中 4 ⼈上双，美⾂钟斯独取 20 分全队最⾼，厄特尔⼆世及刁展望各入 17 分，阿诺斯克亦有 14 分贡献。香港⾦⽜将于平安夜⾸度以荃湾体育馆作主场，斗新加入 NBL 的上海⽞⿃。

香港金牛主教练解立彬赛后表示：「贵州是一支新球队，亦是非常年轻的球队，上半场带给我们球队很大的麻烦。对我们球队来说，虽然已经得到两个冠军，但这赛季作出了很大的人员调整，其实也是在一个磨合的状态，球队打球的人很多，所以通过第一场比赛也期望建立一个更好的化学反应。在这场比赛当中，我需要认真的去总结今场的细节，我感觉可以做得更好一些。」

