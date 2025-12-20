NBA｜云班耶马连续百场封阻成史上第3人 领马刺126:98大胜鹰队

马刺「超级状元」云班耶马（Victor Wembanyama），周五晚在其职业生涯中再添一项惊人纪录！在马刺主场以126:98大胜鹰队的比赛中，他录得2次封阻，达成常规赛连续100场都有封阻的里程碑，并成为NBA历史上第三位能达成此壮举的球员。

第三节创百场封阻纪录

今仗云班耶马表现全面，攻入全队最高的26分，并送出12次助攻。而在防守端，他在第三节尚余约五分钟时，对鹰队后卫戴逊丹尼尔斯（Dyson Daniels）的一次上篮送出「钉板大帽」，正式将其连续封阻场次纪录延续至100场。

这个惊人的纪录始于其新秀赛季，他上一次在常规赛中未能录得封阻，已要追溯至2024年1月10日对活活塞的比赛。

并肩伊荣莫汤保

在NBA的历史长河中，此前只有纽约人名宿伊荣（Patrick Ewing）和莫汤保（Dikembe Mutombo）两位传奇中锋能达成此壮举。伊荣曾创下连续145场有封阻的纪录，而莫汤保的纪录则为116场。如今，年仅21岁的云班耶马已达到两位NBA著名中锋的行列，未来更有望挑战两位前辈的纪录。

马刺提早1个月取20胜

云班耶马今季已累积51次封阻。他早前因小腿拉伤缺阵了12场比赛，但在复出后状态火热，带领马刺20胜7负比上季提早超过一个月便取得第20场胜利，进步有目共睹。