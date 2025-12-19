NBA｜约基治登顶中锋助攻王 再砍三双领金块八连胜

金块中锋约基治（Nikola Jokic）再添里程碑。今日对魔术一战，他轰下「三双」率队以126：115取胜，同时职业生涯助攻数超越名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar），正式成为NBA历史「中锋助攻王」。

With this dime, Nikola Jokic passes Kareem Abdul-Jabbar for the most assists by a CENTER in NBA history 🪙



JOKER - 5,661 (and counting)

KAJ - 5,660pic.twitter.com/l5nHo52Sz5 — ClutchPoints (@ClutchPoints) December 19, 2025

约基治本季状态火热，今仗得到23分、11个篮板和13次助攻，完成个人第13次三双。赛前他在中锋助攻榜仅落后渣巴6次（渣巴职业生涯助攻为5,660次）。上半场还剩6分26秒时，约基治助攻队友比基特（Jalen Pickett）命中三分，顺利完成超越，写下新页，成为NBA历史「中锋助攻王」。

赛后约基治谈到助攻之道时笑言：「我觉得助攻会令两个人开心；当你做出正确选择时，你也会对自己感到满意。」他续道：「等到我职业生涯结束，回看这些成就时，我会坐在门廊上饮啤酒，同孩子们吹一下这些往事。」