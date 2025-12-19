Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜当积爆砍「45分三双＋5偷球」 湖人末节逆转挫爵士

更新时间：17:51 2025-12-19 HKT
发布时间：17:51 2025-12-19 HKT

湖人今日上演翻盘好戏，作客以143：135力挫爵士。当积（Luka Doncic）手感火热，缴出史诗级「45分三双」外加5次偷球的全能数据。赛后他仍不自满，直言「还可以做得更多」。

湖人今仗开局被动，早段一直受制于爵士，分差一度被拉开至双位数。三节打完仍以102：106落后，但紫金军团末节强势反扑，单节打出41：29，将战局逆转。此役湖人最多曾落后10分，最终完成逆转，亦是今季第七次在落后双位数下翻盘。更抢眼的是，湖人在关键时刻（最后5分钟分差在5分内）继续保持完美战绩，累积10胜0负，成为联盟唯一不败队伍。

当积今仗继续发挥抢眼，出战39分钟砍下45分、14次助攻、11个篮板兼有5次偷球，全场仅1次失误。自1973-74球季开始官方记录偷球以来，单场「45分三双＋至少5次偷球」极为罕见。活塞后卫根宁咸（Cade Cunningham）上月对巫师在加时赛达成此成就，而当积今仗则成为史上第二人。这同时是他生涯第10次「40＋大三元」，与哈登（James Harden）、韦斯博克（Russell Westbrook）及「大O」罗拔臣（Oscar Robertson）并列，史上仅有四名球员达成两位数此纪录。此外，他亦成为湖人自逾40年前「魔术师」强森（Magic Johnson）后，首位交出40分大三元的球员（1981年3月28日，对手同为爵士）。

当积赛后表示：「老实说，我觉得自己还能更好。不过只有一次失误，对我来说是这张技术统计上最重要的一项。我们全队只有7次失误，这对我们很不错，最重要是赢了球。」今仗获得28分7篮板10次助攻的占士赛后亦大赞当积表现：「这就是『卢卡魔法』，我并不觉得惊讶，他实在是太好了！」

此战湖人将失误控制到本季新低水准，全队仅7次失误，有效纾缓近况低迷的防守压力，并把爵士快攻得分压至9分，针对转换防守短板见成效。主帅雷迪克（JJ Redick）点评当积时表示：「他有一段时间在防守端非常专注、执行到位，也有时候不够投入，这其实是全队共同课题。但他打得足够好，带领我们取胜。他与勒邦占士合计送出24次助攻，却只有3次失误。」

