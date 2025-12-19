Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜火箭惨遭25分大逆转 西岸倒一塘鹅加时爆冷取胜（有片）

即时体育
更新时间：14:21 2025-12-19 HKT
发布时间：14:21 2025-12-19 HKT

火箭队今日于客场痛失好局，在一度领先25分的形势下被西区垫底的塘鹅强势逆转，最终以128：133于加时「爆冷」落败，吞下两连败，战绩跌至16胜8负，排名滑落至西岸第5。至于近况回勇的塘鹅则收获三连胜，与倒数第二的快艇胜场差缩至0.5场。

火箭今仗原本握有主导权。上半场星将杜伦（Kevin Durant）火力全开，投篮7投7中、三分4投4中，命中率百分百，半场席卷18分、4篮板、2次封阻；三节过后，火箭仍以99：83领先塘鹅16分，看似胜券在握。

惟第四节风云突变。塘鹅防守大闸钟斯（Herbert Jones）高强度压迫奏效，末节贡献3次抢断，全场累积8次，写下生涯新高；萨迪克·贝伊（Saddiq Bey）亦手感火热，单节攻下11分，并在终段余下30秒上篮命中，将比分追成117：117。双方其后各取两分，比分锁定，战局拖入加时。

加时再战，塘鹅延续反扑气势，贝伊再取6分为球队奠定胜基。火箭方面，杜伦曾博得三分犯规并三罚全中，一度紧咬差距，但最后关头后卫谢帕德（Reed Sheppard）连续两次空位三分失手，错失追平比分良机。火箭在第四节及加时合共净负21分，目送对手完成25分大逆转。

此役过后，火箭近况回落，在竞争激烈的西岸梯队中暂列第5，与第4的马刺拉开到2个胜场差；塘鹅则乘胜追击，从垫底位置连胜三场，士气大振，与快艇之间的差距进一步缩小至半场。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火殉职消防何伟豪出殡
01:54
宏福苑五级火｜殉职消防何伟豪出殡 一代英魂长眠浩园 同袍：你是我们的英雄
突发
6小时前
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
63岁前TVB男星现身街头须发皆白 收入插水离巢转行卖鱼 被细24年女友狠撇认有第三者
影视圈
7小时前
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
87岁梁爱宣布入住老人院环境大公开 一生坎坷丧夫丧子回港独居多年：老来求去得舒服
影视圈
6小时前
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
东张西望丨恋爱脑五旬妇红杏出墙人财两失 贴钱偷食地盘工认有亲密关系 举报情人滥用公屋泄忿
影视圈
18小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
2025-12-18 14:12 HKT
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
2025-12-17 18:00 HKT
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
九巴B1线加推特快班次！天水围直达落马洲福田口岸 全程不经元朗 周末、假期早上营运
生活百科
23小时前
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
刘嘉玲爆料狄波拉私下谈及前新抱！拉姑对张栢芝评价大公开 曾传阻两老见孙真相曝光
影视圈
21小时前
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
夜夜奸自闭智障继女 铝窗工认6罪重囚14年半 官指被告未流露一丝悔意
社会
4小时前
郑秀文整个星期往返医院 眼有泪光精神恍惚令人心疼 毕生挚爱留医8日：零碎中前行
郑秀文整个星期往返医院  眼有泪光精神恍惚令人心疼  毕生挚爱留医8日：零碎中前行
影视圈
4小时前