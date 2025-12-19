Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜火箭惨遭25分大逆转 西岸倒一塘鹅加时爆冷取胜

即时体育
更新时间：14:21 2025-12-19 HKT
发布时间：14:21 2025-12-19 HKT

火箭队今日于客场痛失好局，在一度领先25分的形势下被西区垫底的塘鹅强势逆转，最终以128：133于加时「爆冷」落败，吞下两连败，战绩跌至16胜8负，排名滑落至西岸第5。至于近况回勇的塘鹅则收获三连胜，与倒数第二的快艇胜场差缩至0.5场。

火箭今仗原本握有主导权。上半场星将杜伦（Kevin Durant）火力全开，投篮7投7中、三分4投4中，命中率百分百，半场席卷18分、4篮板、2次封阻；三节过后，火箭仍以99：83领先塘鹅16分，看似胜券在握。

惟第四节风云突变。塘鹅防守大闸钟斯（Herbert Jones）高强度压迫奏效，末节贡献3次抢断，全场累积8次，写下生涯新高；萨迪克·贝伊（Saddiq Bey）亦手感火热，单节攻下11分，并在终段余下30秒上篮命中，将比分追成117：117。双方其后各取两分，比分锁定，战局拖入加时。

加时再战，塘鹅延续反扑气势，贝伊再取6分为球队奠定胜基。火箭方面，杜伦曾博得三分犯规并三罚全中，一度紧咬差距，但最后关头后卫谢帕德（Reed Sheppard）连续两次空位三分失手，错失追平比分良机。火箭在第四节及加时合共净负21分，目送对手完成25分大逆转。

此役过后，火箭近况回落，在竞争激烈的西岸梯队中暂列第5，与第4的马刺拉开到2个胜场差；塘鹅则乘胜追击，从垫底位置连胜三场，士气大振，与快艇之间的差距进一步缩小至半场。

