NBA｜NBA杯最佳阵容出炉 般臣揽MVP与唐斯齐入选 SGA、当积、霍斯同列五强

NBA杯最佳阵容今日公布。今届封王的纽约人成为最大赢家，阵中王牌般臣（Jalen Brunson）除夺得今届NBA杯MVP外，与唐斯（Karl-Anthony Towns）同获最佳阵容席位；其余三位入选者为雷霆当家球星基杰奥斯—亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）、湖人核心当积（Luka Doncic）及今届亚军马刺的迪艾朗霍斯（De’Aaron Fox）。

The @emirates NBA Cup All-Tournament Team!



🏆 Jalen Brunson

🏆 Luka Dončić

🏆 De'Aaron Fox

🏆 Shai Gilgeous-Alexander

🏆 Karl-Anthony Towns pic.twitter.com/K25tWbCHXf — NBA (@NBA) December 18, 2025

纽约人双星领衔

纽约人决赛击败马刺捧杯，表现全面。MVP般臣杯赛场均上阵37.8分钟，轰下33.2分及5.8次助攻，投篮命中率53.1%，三分命中率46.2%，火热手感为球队夺冠关键。唐斯决赛带伤上阵，整个赛事场均33.6分钟贡献21.1分、10.9篮板，投射命中率48.4%，三分命中率37.1%，攻防稳定。

球队「一哥」般臣勇夺MVP，赛后盛赞队友群起发力。AFP

般臣（左二）贡献25分并荣膺NBA杯MVP。AFP

唐斯带伤上阵交出16分11篮板的「双双」。AP

马刺黑马逆袭

马刺在云班耶马缺阵下仍连挫夺冠热门湖人及雷霆闯入决赛，黑马本色十足。霍斯扛起重任，场均33.4分钟交出22.3分、7.7助攻、2.0偷球，投篮命中率43.2%，三分命中率39.5%，带队表现获肯定。

卫冕冠军雷霆虽在准决赛不敌马刺，但SGA个人输波不失色，场均32.6分钟斩获32.5分、3.0篮板、6.3助攻，投篮命中率高达59.5%，三分命中率48.1%，效率惊人；同样意外倒在马刺脚下的湖人队，球队核心当积今季持续扛旗。于第二个女儿出世短暂缺阵两场后迅速归队，NBA杯场均上阵39.2分钟，交出36.2分、7.6篮板、10.0助攻，投篮命中率48.7%，三分命中率44.2%，全能数据撑起球队。