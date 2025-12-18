世界桌球大奖赛 2026 将于2 月 3-8 号举行 世界顶尖高手云集启德体艺馆

「世界桌球大奖赛 2026」将于明年 2 月 3 日至 8 日再度于香港隆重登场。届时来自全球排名前32名的顶尖桌球高手将云集启德体育园内的启德体艺馆，争夺冠军荣誉及世界排名。

世界桌球大奖赛自 2015 年起一直于英国举行，今年 3 月开始比赛移师至香港盛大上演。仅赛季排名前 32 名的职业球手有资格参与角逐，属于职业桌球界的巅峰盛事。赛事总奖金70 万英镑，其中冠军奖金高达18 万英镑。有望参赛的顶尖球手，包括现任世界冠军罗拔臣（Neil Robertson）、卓林普（Judd Trump）、奥苏利云（Ronnie O'Sullivan）、丁俊晖、赵心童、 沙比（Mark Selby）、梅菲（Shaun Murphy）、艾伦（Mark Allen）、希坚斯（John Higgins）、威廉斯（Mark Williams）、加兰韦尔逊（Kyren Wilson）等。

2 月 7 日及 8 日将上演表演赛，四位世界高手为广大球迷献技。大会今年亦首次新增队制表演赛，让一众世界高手与本地学员交流，推动桌球运动的青训传承与发展。香港桌球学院学员将参与选拔赛，胜出学员将与偶像组成队伍，于队制表演赛一决高下。表演赛不设公开售票，购买首四天正赛下午场次门票的球迷，可凭票换领表演赛门票，先到先得，详情稍后公布；部分表演赛门票将免费发放予本地社群，包括学校、青少年团体、慈善团体等，让全城感受年度桌球盛事的精彩气氛。

公众门票 12 月 19 日上午 9 时于快达票及大麦网发售，票价港币$80 至港币$2580。赛事并设 有「六日通」及「决赛全日通」两种套票，购买「六日通」的观众更可获赠球杆一支。

同场设有粉丝互动区与运动嘉年华，现场观众凭票可以免费体验多种运动。除了不同的运动体验及赛事专属纪念品外，球迷亦有机会于签名会与顶尖球手互动，更多丰富内容稍后公布，敬请期待。