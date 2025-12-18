NBA｜谢伦积逊状态回暖 灰熊作客116:110力压退木狼

经过昨日NBA杯决赛后，周三回归联赛有灰熊作客对木狼，双方在各自的主力莫兰特（Ja Morant）和爱东尼爱华士（Anthony Edwards）缺席下斗得相当火热，但最终灰熊凭着谢伦积逊（Jaren Jackson Jr.）攻入全场最高的28分，助力球队以116:110力压击败灰狼。

谢伦积逊表现回勇 助灰熊力克木狼收2连胜

今场灰熊和木狼2队星将齐伤出，但2队仍然斗得相当火热，2队都未曾以双位数取得领先并出现过14以领先互换。上半场木狼仅以62:61领先灰熊一分，进入到第三节木狼有迪云斯素（Jaden Mcdaniels）接连得分助木狼打出一波14:6小高潮，并将比分拉开成76:67的9分差距，但灰熊随后打出一波14:0的攻势以作回应，并将比数在第三节结束时以88:83反超5分，到第4节虽然木狼一度尝试将比数拉近，但灰熊有兰度尔（Jock Landle）接连命中三分球再度将比数拉开，最终以116:110击败木狼取得2连胜。

今季季初谢伦积逊表现未如理想，但在上战击败快艇一战中攻入31分后表现略为回暖，今场亦攻入28分外加12篮板3阻攻，另外澳洲中锋兰度尔今场亦表现亮眼，攻入20分并抓下10篮板。而灰狼方面林度（Julius Randle）和迪云斯素分别攻入21分和19分11篮板，而高拔（Rudy Gobert）则攻入16分16篮板。

