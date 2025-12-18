Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜谢伦积逊状态回暖 灰熊作客116:110力压退木狼

即时体育
更新时间：15:28 2025-12-18 HKT
发布时间：15:28 2025-12-18 HKT

经过昨日NBA杯决赛后，周三回归联赛有灰熊作客对木狼，双方在各自的主力莫兰特（Ja Morant）和爱东尼爱华士（Anthony Edwards）缺席下斗得相当火热，但最终灰熊凭着谢伦积逊（Jaren Jackson Jr.）攻入全场最高的28分，助力球队以116:110力压击败灰狼。

谢伦积逊表现回勇 助灰熊力克木狼收2连胜

今场灰熊和木狼2队星将齐伤出，但2队仍然斗得相当火热，2队都未曾以双位数取得领先并出现过14以领先互换。上半场木狼仅以62:61领先灰熊一分，进入到第三节木狼有迪云斯素（Jaden Mcdaniels）接连得分助木狼打出一波14:6小高潮，并将比分拉开成76:67的9分差距，但灰熊随后打出一波14:0的攻势以作回应，并将比数在第三节结束时以88:83反超5分，到第4节虽然木狼一度尝试将比数拉近，但灰熊有兰度尔（Jock Landle）接连命中三分球再度将比数拉开，最终以116:110击败木狼取得2连胜。

今季季初谢伦积逊表现未如理想，但在上战击败快艇一战中攻入31分后表现略为回暖，今场亦攻入28分外加12篮板3阻攻，另外澳洲中锋兰度尔今场亦表现亮眼，攻入20分并抓下10篮板。而灰狼方面林度（Julius Randle）和迪云斯素分别攻入21分和19分11篮板，而高拔（Rudy Gobert）则攻入16分16篮板。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
00:43
上环四贼匪劫找换店10亿日圆 一男子被捕
突发
5小时前
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
被逼向「当年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放负引爆恐怖真相 当事人现身告白：「我可以点啫？」｜Juicy叮
时事热话
5小时前
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
游日注意｜旅游KOL教便利店1招散银兑纸币 网民轰做法不妥 日媒呼吁可这样做…
旅游
22小时前
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
06:45
吕慧仪急澄清袁文杰离巢《爱．回家》：只是剧情需要 剧透冬至团圆戏
影视圈
15小时前
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
「周星驰梦中情人」情路崎岖 曾恋张艺谋一原因分手 历尽沧桑与老公甜蜜放闪
影视圈
6小时前
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修贤与蔡国权有密切关系？揭好友车祸后不为人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影视圈
7小时前
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
《爱回家》当红小生又失控？突向力捧小花举中指兼狂喊cut 女方怒睥反应劲无奈
影视圈
21小时前
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
中国据报成功打造EUV光刻机原型 被形容为「中国曼哈顿计划」
商业创科
6小时前
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
房间被迫长年做「亲戚宾馆」 港女1招大反击阿妈嬲爆 半年后竟有意外收获｜Juicy叮
时事热话
1小时前
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
吴千语婚姻有暗涌？自爆与老公关系疏离：很久不见忘记了 施伯雄因一事叹噩梦又开始
影视圈
4小时前