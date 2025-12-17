Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜纽约人拔「刺」赢NBA杯 般臣：杯赛冠军是重要垫脚石 米克布朗盼时隔52年再升旗

即时体育
更新时间：17:45 2025-12-17 HKT
发布时间：17:45 2025-12-17 HKT

纽约人今日在NBA杯决赛以124：113力克马刺，队史相隔52年再添锦标。球队「一哥」般臣（Jalen Brunson）勇夺MVP，赛后盛赞队友群起发力，直言此冠军是球队争夺总冠军路上的重要「垫脚石」。主帅米克布朗（Mike Brown）亦指，能在麦迪逊广场花园再度升起冠军旗帜，意义非凡、振奋人心。

纽约人赢得今届NBA杯。AFP
纽约人赢得今届NBA杯。AFP

今届NBA杯，般臣场均贡献33.2分、2.7篮板、5.8助攻，投篮命中率达53.1%，表现当之无愧。今仗他上阵41分钟，交出25分8助攻，强势领军封王，助纽约人自1973年夺NBA总冠军后，再度高举奖杯。般臣赛后表示：「我无比兴奋，NBA杯冠军是我们既定目标之一，如今终于达成。这座冠军对我们而言是重要的垫脚石，我们会从这段征程总结经验，持续打磨提升。」

球队「一哥」般臣勇夺MVP，赛后盛赞队友群起发力。AFP
球队「一哥」般臣勇夺MVP，赛后盛赞队友群起发力。AFP
般臣（左二）贡献25分并荣膺NBA杯MVP。AFP
般臣（左二）贡献25分并荣膺NBA杯MVP。AFP
球队「一哥」般臣勇夺MVP，赛后盛赞队友群起发力。AP
球队「一哥」般臣勇夺MVP，赛后盛赞队友群起发力。AP
般臣（左二）贡献25分并荣膺NBA杯MVP。AFP
般臣（左二）贡献25分并荣膺NBA杯MVP。AFP

纽约人能在NBA杯决赛奏捷，众角色球员的表现同样关键。艾鲁比（OG Anunoby）手感火热，射入全场最高28分，其中包括5记三分；2024年次轮新秀高列克（Tyler Kolek）亦大显身手，贡献14分、5篮板、5助攻，三项皆写本季新高。第三节末至第四节初的追分时段，替补中锋米曹罗宾逊（Mitchell Robinson）连续抢下进攻篮板，超级第六人奇勒臣（Jordan Clarkson）再飙两记三分助队反超，纽约人打出一波13：1攻势，将比分反先后，就不曾落后。

奇勒臣第四节连飙两个三分反超比分。AFP
奇勒臣第四节连飙两个三分反超比分。AFP
艾鲁比（左）攻入全场最高28分。路透社
艾鲁比（左）攻入全场最高28分。路透社
米曹罗宾逊（黑色23号）全场豪取15个篮板，当中10个进攻篮板。AFP
米曹罗宾逊（黑色23号）全场豪取15个篮板，当中10个进攻篮板。AFP
高列克（中）今季保障薪水仅为219万美元，今次冠军奖金为其年薪的1/4。AFP
高列克（中）今季保障薪水仅为219万美元，今次冠军奖金为其年薪的1/4。AFP

般臣赛后亦力赞队友：「没有高列克、艾鲁比、米曹罗宾逊和奇勒臣等人的拼搏，我们不可能赢下这场比赛。」带伤作战的唐斯（Karl-Anthony Towns）期间曾因膝伤返回替补席接受治疗，仍坚持上阵，收获16分、11篮板「双双」。他表示：「更衣室这班绝佳的兄弟，是我们圆梦的依靠。这座奖杯意义非凡，它让所有参赛球队打出最佳状态。对我们而言，能高呼夺冠、加冕为王，穿上印有纽约人冠军字样的T恤，本身就是一种荣耀。」

唐斯带伤上阵交出16分11篮板的「双双」。AP
唐斯带伤上阵交出16分11篮板的「双双」。AP
主帅米克布朗指，能在麦迪逊广场花园再度升起冠军旗帜，意义非凡振奋人心。AFP
主帅米克布朗指，能在麦迪逊广场花园再度升起冠军旗帜，意义非凡振奋人心。AFP
纽约人主教练米克布朗。AFP
纽约人主教练米克布朗。AFP
主帅米克布朗指，能在麦迪逊广场花园再度升起冠军旗帜，意义非凡振奋人心。AFP
主帅米克布朗指，能在麦迪逊广场花园再度升起冠军旗帜，意义非凡振奋人心。AFP

今季接替汤泰保度（Tom Thibodeau）执掌纽约人的米克布朗，首季即率队夺标。他直言球队的全力冲抢、铁血防守是逆转战局的关键。谈到NBA杯锦旗将高挂麦迪逊广场花园，与1973年总冠军旗帜并列，米克布朗说：「最振奋人心的，是能在麦迪逊广场花园这座联盟最具标志性的球馆升起冠军旗帜。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
7小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
8小时前
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
北上饮茶$99竟贴单呻笨 港男叹山竹牛肉食评仅4字 引爆港深大对决：香港点心真系输咗？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
店家未有得到黄小姐同意，就安排男技师为她按摩。iStock示意图
女客全裸做SPA 按摩店无知会下安排男技师
即时中国
20小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
2025-12-16 18:29 HKT
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
2小时前
宏福苑五级火︱廉政公署再拘捕两人 消息：为宏福苑新旧业主立案法团主席
宏福苑五级火︱廉政公署再拘捕两人 消息：为宏福苑新旧业主立案法团主席
突发
19分钟前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
23分钟前
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
8小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
10小时前