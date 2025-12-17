NBA｜纽约人拔「刺」赢NBA杯 般臣：杯赛冠军是重要垫脚石 米克布朗盼时隔52年再升旗

纽约人今日在NBA杯决赛以124：113力克马刺，队史相隔52年再添锦标。球队「一哥」般臣（Jalen Brunson）勇夺MVP，赛后盛赞队友群起发力，直言此冠军是球队争夺总冠军路上的重要「垫脚石」。主帅米克布朗（Mike Brown）亦指，能在麦迪逊广场花园再度升起冠军旗帜，意义非凡、振奋人心。

2023: Lakers

2024: Bucks

2025: Knicks



The 2025 @emirates NBA Cup Champs hoist the trophy high! https://t.co/MTOdAOnYzb pic.twitter.com/nDE7b5GOjN — NBA (@NBA) December 17, 2025

纽约人赢得今届NBA杯。AFP

今届NBA杯，般臣场均贡献33.2分、2.7篮板、5.8助攻，投篮命中率达53.1%，表现当之无愧。今仗他上阵41分钟，交出25分8助攻，强势领军封王，助纽约人自1973年夺NBA总冠军后，再度高举奖杯。般臣赛后表示：「我无比兴奋，NBA杯冠军是我们既定目标之一，如今终于达成。这座冠军对我们而言是重要的垫脚石，我们会从这段征程总结经验，持续打磨提升。」

球队「一哥」般臣勇夺MVP，赛后盛赞队友群起发力。AFP

般臣（左二）贡献25分并荣膺NBA杯MVP。AFP

纽约人能在NBA杯决赛奏捷，众角色球员的表现同样关键。艾鲁比（OG Anunoby）手感火热，射入全场最高28分，其中包括5记三分；2024年次轮新秀高列克（Tyler Kolek）亦大显身手，贡献14分、5篮板、5助攻，三项皆写本季新高。第三节末至第四节初的追分时段，替补中锋米曹罗宾逊（Mitchell Robinson）连续抢下进攻篮板，超级第六人奇勒臣（Jordan Clarkson）再飙两记三分助队反超，纽约人打出一波13：1攻势，将比分反先后，就不曾落后。

ROLE PLAYERS MAKE A MASSIVE IMPACT 💪



Clarkson: 15 PTS, 3 3PM

Kolek: 14 PTS, 5 REB, 5 AST

Robinson: 15 REB, 2 BLK



EVERYONE DELIVERING FOR THAT @emirates NBA CUP CHAMPIONSHIP! pic.twitter.com/nl2DZEWBq9 — NBA (@NBA) December 17, 2025

奇勒臣第四节连飙两个三分反超比分。AFP

艾鲁比（左）攻入全场最高28分。路透社

米曹罗宾逊（黑色23号）全场豪取15个篮板，当中10个进攻篮板。AFP

高列克（中）今季保障薪水仅为219万美元，今次冠军奖金为其年薪的1/4。AFP

般臣赛后亦力赞队友：「没有高列克、艾鲁比、米曹罗宾逊和奇勒臣等人的拼搏，我们不可能赢下这场比赛。」带伤作战的唐斯（Karl-Anthony Towns）期间曾因膝伤返回替补席接受治疗，仍坚持上阵，收获16分、11篮板「双双」。他表示：「更衣室这班绝佳的兄弟，是我们圆梦的依靠。这座奖杯意义非凡，它让所有参赛球队打出最佳状态。对我们而言，能高呼夺冠、加冕为王，穿上印有纽约人冠军字样的T恤，本身就是一种荣耀。」

On the Vegas court with the champs from New York! 🗽 pic.twitter.com/PwFWyjKdgT — NBA (@NBA) December 17, 2025

唐斯带伤上阵交出16分11篮板的「双双」。AP

主帅米克布朗指，能在麦迪逊广场花园再度升起冠军旗帜，意义非凡振奋人心。AFP

纽约人主教练米克布朗。AFP

今季接替汤泰保度（Tom Thibodeau）执掌纽约人的米克布朗，首季即率队夺标。他直言球队的全力冲抢、铁血防守是逆转战局的关键。谈到NBA杯锦旗将高挂麦迪逊广场花园，与1973年总冠军旗帜并列，米克布朗说：「最振奋人心的，是能在麦迪逊广场花园这座联盟最具标志性的球馆升起冠军旗帜。」