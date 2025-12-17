Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

商竣程三征香港网球公开赛 大赞香港球迷气氛炽热

更新时间：17:20 2025-12-17 HKT
发布时间：17:20 2025-12-17 HKT

香港网球公开赛2026，将于下个月4-11号在维多利亚公园网球场举行，而中国网球选手商竣程（Jerry）将第三度出战香港网球公开赛。在视像访问中这位20岁小将坦言，香港球迷营造的炽热比赛气氛，是其「职业生涯最好之一」，更在维园观众的鼓励下，屡次上演逆转好戏，连续两年打进四强 。

因球迷热情选择香港重新出发

商竣程去年因流感和脚伤困扰，缺席了许多比赛。他在视像访问中坦言过去一年「不简单」，但学会以积极心态面对伤病。而选择香港作为赛季起点，主因是能感受难得的「主场优势」。他提到如果要打的好，除了环境和天气，场上的气氛也很重要，他表示：「一整年大多在国外作客比赛，有机会回到国内与球迷互动，对于球员来说非常好，因为能得到很多的支持。」 

许多从深圳、广州专程来港的球迷和本地球迷，其打气声让他备受鼓舞。「在香港这个城市，看到球迷在场上与球员的互动、加油和鼓励会让我们打得更好，更有动力。」 

他回忆去年的状态 ，即使比赛初段状态不佳，也能在观众支持下逐步提升，实现逆转，最终连续两年打进四强 ：「可能开始不太好，但随著观众的鼓励声，让我打得越来越好。在香港整个的这个网球气氛，我觉得应该是算是我整个职业生涯最好之一了。 」 

