NBA｜云班耶马NBA杯决赛前至亲离世 赛后眼眶湿润：「我今日失去了一位亲人」
更新时间：15:33 2025-12-17 HKT
发布时间：15:33 2025-12-17 HKT
马刺今日以113：124不敌纽约人，无缘今届NBA杯桂冠。头牌云班耶马（Victor Wembanyama）今仗表现未如人意，赛后出席记者会时眼眶湿润，并透露当日失去至亲，据悉为其祖母（Grandmother）。
Wemby says he lost someone close to him in his presser
Condolences to him 🙏 pic.twitter.com/oq5ZqpT49H
— Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) December 17, 2025
赛后发布会上，云班耶马在回答第一个问题时情绪明显受影响，随即表示：「抱歉，今日我失去了一位亲人。」其后仅再回应一题便提前离场。据马刺随队记者Jared Weiss报导，云班耶马于今日稍早获悉祖母在法国离世。
Victor Wembanyama learned Tuesday morning that his grandmother has passed away in France, a team source told @TheAthletic.
Wembanyama was in tears during his post-game press conference and said, "I'm sorry, I lost somebody today."
— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) December 17, 2025
尽管至亲离世、心情沉重，伤愈不久的云班耶马仍选择坚持披甲。第三节一度接管比赛，单节贡献12分；惟关键的第四节在纽约人强势反扑下未能延续火力，末节仅靠罚球入账2分。全场出战25分钟，录得18分、6篮板。马刺最终无力追近，比数定格113：124。
