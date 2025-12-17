乒乓│62岁倪夏莲伤瘉复出 目标参加2028洛杉矶奥运

62岁的嫲嫲级乒乓球手倪夏莲，最近克服了手部伤患复出，事隔逾半年重返球场，久休复出的她实力依旧，正手抽击角度及力度兼备，与年轻人交手不落下风，最终更带领球队赢3:0，取得好开始。这名于上海出生的前国手，早前曾表示希望出战2028洛杉矶奥运，争取第7次出战这项体坛盛事。

复出参加比赛赢波

倪夏莲于4月训练时，不慎摔倒导致手臂骨折，期间被逼退出多哈世界乒乓球锦标赛，其世界排名亦下滑至300名以外。经过逾半年的恢复，这名现代表卢森堡出战的嫲嫲级选手在周二复出，为卢森堡球会出战斗来自克罗地亚的球队modest。从她于微博上载的视频所见，队友先赢下第一场，紧接轮到她出场，面对年轻对手不落下风，正手抽击十分凌厉，抽身打大斜角力量与角度兼备，最终顺利取胜，其球队总比数亦赢3:0。

倪夏莲：「回到赛场，仿佛返回小姑娘年代﹗」

倪夏莲指自己的手伤已经好了很多，但打球时的灵活度和力量还差一点。她还指自己六十多岁，仍然享受乒乓球带给自己的乐趣，平时和队友训练都很兴奋，「令到我一直忘记了自己的年龄。当我回到赛场，我仿佛又回到了小姑娘的时代。」

目标第7次参加奥运

今次复出是第一步，倪夏莲最终的目标是参加2028洛杉矶奥运。今年4月她在微博上载视频，表示想第7次参加奥运：「我很希望自己能够参加。距离洛杉矶奥运会还有3年，在这里我想发起对自己的挑战，第7次冲击奥运会。」如果倪夏莲真的取得奥运资格，到时将以65岁之龄出战。

倔夏莲指回归球场，仿佛自己回到小姑娘时代。影片截图

倪夏莲的目标是参加2028洛杉矶奥运。影片截图