Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

乒乓│62岁倪夏莲伤瘉复出 目标参加2028洛杉矶奥运

即时体育
更新时间：15:23 2025-12-17 HKT
发布时间：15:23 2025-12-17 HKT

62岁的嫲嫲级乒乓球手倪夏莲，最近克服了手部伤患复出，事隔逾半年重返球场，久休复出的她实力依旧，正手抽击角度及力度兼备，与年轻人交手不落下风，最终更带领球队赢3:0，取得好开始。这名于上海出生的前国手，早前曾表示希望出战2028洛杉矶奥运，争取第7次出战这项体坛盛事。

复出参加比赛赢波

倪夏莲于4月训练时，不慎摔倒导致手臂骨折，期间被逼退出多哈世界乒乓球锦标赛，其世界排名亦下滑至300名以外。经过逾半年的恢复，这名现代表卢森堡出战的嫲嫲级选手在周二复出，为卢森堡球会出战斗来自克罗地亚的球队modest。从她于微博上载的视频所见，队友先赢下第一场，紧接轮到她出场，面对年轻对手不落下风，正手抽击十分凌厉，抽身打大斜角力量与角度兼备，最终顺利取胜，其球队总比数亦赢3:0。

倪夏莲：「回到赛场，仿佛返回小姑娘年代﹗」

倪夏莲指自己的手伤已经好了很多，但打球时的灵活度和力量还差一点。她还指自己六十多岁，仍然享受乒乓球带给自己的乐趣，平时和队友训练都很兴奋，「令到我一直忘记了自己的年龄。当我回到赛场，我仿佛又回到了小姑娘的时代。」

目标第7次参加奥运

今次复出是第一步，倪夏莲最终的目标是参加2028洛杉矶奥运。今年4月她在微博上载视频，表示想第7次参加奥运：「我很希望自己能够参加。距离洛杉矶奥运会还有3年，在这里我想发起对自己的挑战，第7次冲击奥运会。」如果倪夏莲真的取得奥运资格，到时将以65岁之龄出战。

倔夏莲指回归球场，仿佛自己回到小姑娘时代。影片截图
倔夏莲指回归球场，仿佛自己回到小姑娘时代。影片截图
倔夏莲指回归球场，仿佛自己回到小姑娘时代。影片截图
倔夏莲指回归球场，仿佛自己回到小姑娘时代。影片截图
倪夏莲的目标是参加2028洛杉矶奥运。影片截图
倪夏莲的目标是参加2028洛杉矶奥运。影片截图

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
消委会交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
交友配对︱资深婚介拆解中女择偶三大迷思 「睇落唔似40岁」有优势？ 「MBA只系一堆英文字母」
社会
4小时前
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
03:08
中九龙绕道（油麻地段）通车！九巴增2条特快线33X、252S  屯门、荃湾直接往返东九龙 不经黄大仙、龙翔道
生活百科
21小时前
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
万宁退出中国市场 逾120间分店明年1月停运 高峰期达200间 内地消费者：产品无差异化
商业创科
5小时前
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」获康文署发「紧急专用券」 事主爆超呕心真相：游水十几年首次收到｜Juicy叮
时事热话
5小时前
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：不可原谅
04:43
星岛申诉王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲惨控诉未婚产子：他不可原谅
申诉热话
7小时前
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
苏民峰豪宅内貌曝光独特品味 书柜弧形设计尽显格调处处藏风水布局玄机
影视圈
18小时前
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
大便现1变化恐患胰脏癌！40岁老师早发现成功存活20年 医生教留意4大征兆保命
医生教室
22小时前
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
新闻女王2丨三金男配袁富华「教材级变脸」演技封神！网民洗版式激赞：连牙都识做戏
影视圈
19小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
2025-12-15 20:00 HKT
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
移英女星真实状态撞样郑裕玲？感情状况疑有着落 为心爱的人坚持做这件事
影视圈
5小时前