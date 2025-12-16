NBA｜灰熊121:103掀翻快艇 快艇未来发展举步维艰

今季快艇绝对有力竞争「最令人失望」球队，皆因坐拥李安纳(Kawhi Leonard)和哈登（James Harden)2大球星下，竟然位列西岸尾2位置，周一主场对灰熊更以103:121落败，比赛过程更出现罕见一幕，快艇主场作赛但却出现许多空位略显尴尬。

Back at Intuit Dome for first time in December… pic.twitter.com/8gobqSBs4E — Law Murray 🎄 (@LawMurrayTheNU) December 16, 2025

快艇主场遭灰熊打沉 近10战仅收1胜

今场快艇虽以主场出战但却未见有所谓主场之利，当地记者梅利(Law Murray)在社交媒体发布一段影片，影片中却可见虽然球赛已经开打但却仍有许多吉位出现，反映不少球迷亦渐渐对球队失去信心，今场快艇亦同样打出令人失望的表现，除了首节曾握有些微优势随后节奏都被灰熊所掌握，最终快艇以103:121被灰熊击败，最近10战吞9败，并以6胜20负位列西岸尾2。今场灰熊有谢伦积逊(Jaren Jackson Jr.)攻入31分4篮板4助攻5阻攻的全面数据，而莫兰特(Ja Morant)亦贡献了12分。反观快艇2位球星李安纳和哈登分别仅得21分和13分。

快艇内忧外患不断 重建定争冠一样难

快艇今季场内场外风波不断，季初被爆与李安纳签「阴阳合约」，与一间由球队老板注资的公司签定高达4年2800万美元的赞助合约，规避薪资上限限制，NBA方亦表示正在调查。之后球队2大巨星李安纳和哈登今季表现严重下滑，标尔(Bradley Beal)又受伤患困扰，由本身作为冲冠球队竟落到西岸尾段班实在令球迷难以接受。然而就算球队今年开始「摆烂」重建亦同样困难，皆因当年为了得到保罗(Paul George)除了送走基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）外更送出了数年的选秀权，其中包括明年的首轮选秀权，意味着球队今年就算得到靠前的选秀权亦只会落入雷霆手上，所以快艇现在的处境相当尴尬。