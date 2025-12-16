NBA｜布朗、韦特合轰65分都无用 根宁咸率军活塞112:105击败塞尔特人

东岸龙头活塞周一作客对塞尔特人，上仗双方交手以塞军中断活塞连胜作结，但今次活塞凭着根宁咸(Cade Cunningham)攻入32分以112:105击败有布朗(Jaylen Brown)和戴历韦特(Derrick White)合力攻入65分的塞军，复仇成功兼收下4连胜。

布朗、韦特合轰65分做白工 塞军主场不敌活塞

今季活塞在根宁咸的出色发挥下稳坐东岸榜首，而绿军在泰顿(Jayson Tatum)伤出后季初表现挣扎，但也开始重拾状态。而今场战况亦相当激烈，半场前凭借绿军布朗攻入18分一度保有双位数差距，但其后根宁咸开始发力帮助活塞在半场前将差距收窄至4分。易篮后活塞由根宁咸领军下进一步接管比赛并将比数拉开，纵使第4节绿军有韦特全力追分，但可惜仍无力回天，最终活塞以112:105击败塞尔特人。

今场活塞的胜利除了攻入32分10助攻的根宁咸外，夏里斯(Tobias Harris)亦贡献了13分7篮板，替补球员们合计亦为球队攻入47分，助球队能够复仇成功。而绿军方面，布朗今场攻入34分8篮板7助攻，已连续5场录得30+得分，另外韦特今场亦轰入31分，可惜未能为球队守住主场胜利。

