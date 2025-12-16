NBA｜状元法拉格破占士最年轻40+得分纪录 里程碑夜独行侠加时不敌爵士（有片）

今届NBA选秀状元法拉格（Cooper Flagg）再创里程碑。独行侠作客对阵爵士一役，这位18岁新星火力全开，全场27投13中、罚球20罚15中，砍下生涯新高42分外加7篮板、6助攻。以18岁359日之龄，法拉格超越勒邦占士（LeBron James）成为NBA常规赛史上最年轻单场攻入40+的球员。可惜球队最终于加时以133：140饮恨，难以用胜利为里程碑之夜作结。

COOPER FLAGG SCORES THE MOST POINTS EVER BY AN 18-YEAR-OLD IN NBA HISTORY!!!



42 PTS (career high)

7 REB

6 AST

2 BLK pic.twitter.com/oCXzgiKiG7 — NBA (@NBA) December 16, 2025

法拉格开局即大杀四方，上半场9投7中斩获24分，外带4篮板4助攻，全面表现令人侧目。关键第4节尾段，他在球队落后3分、比赛仅余4秒时把握两罚机会，先稳稳命中首罚，继而冷静选择「战术性罚失」第二球，助队友抢下关键前场篮板并扳平比分，将比赛拖入加时。惟独行侠加时手感冰冷，全队8投仅中1，痛失胜局。

此役42分，令法拉格以18岁359日改写历史，打破占士于19岁88日创下的最年轻40+纪录。数据同样印证状元郎走出季初低潮、步入上升通道：他今季已出战26场，前13战场均15.2分、6.6篮板、3.1助攻，投篮命中率43.6%；后13战则提升至场均21.7分、6篮板、4助攻，命中率攀升至51.9%；最近7战更交出场均25.7分、5.9篮板、3.6助攻的火热表现。

虽然此战告负，但独行侠整体状态较季初「一泻千里」时期明显回稳。随著主将艾荣（Kyrie Irving）据报有望约一个月内复出，球队后势值得期待。法拉格的崛起，加上核心班底回归，独行侠有望在之后赛程交出不一样的答卷。