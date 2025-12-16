Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜状元弗拉格破占士最年轻40+得分纪录 里程碑夜独行侠加时不敌爵士

即时体育
更新时间：14:51 2025-12-16 HKT
发布时间：14:51 2025-12-16 HKT

今届NBA选秀状元法拉格（Cooper Flagg）再创里程碑。独行侠作客对阵爵士一役，这位18岁新星火力全开，全场27投13中、罚球20罚15中，砍下生涯新高42分外加7篮板、6助攻。以18岁359日之龄，弗拉格超越勒邦占士（LeBron James）成为NBA常规赛史上最年轻单场攻入40+的球员。可惜球队最终于加时以133：140饮恨，难以用胜利为里程碑之夜作结。

 

弗拉格开局即大杀四方，上半场9投7中斩获24分，外带4篮板4助攻，全面表现令人侧目。关键第4节尾段，他在球队落后3分、比赛仅余4秒时把握两罚机会，先稳稳命中首罚，继而冷静选择「战术性罚失」第二球，助队友抢下关键前场篮板并扳平比分，将比赛拖入加时。惟独行侠加时手感冰冷，全队8投仅中1，痛失胜局。

此役42分，令弗拉格以18岁359日改写历史，打破占士于19岁88日创下的最年轻40+纪录。数据同样印证状元郎走出季初低潮、步入上升通道：他今季已出战26场，前13战场均15.2分、6.6篮板、3.1助攻，投篮命中率43.6%；后13战则提升至场均21.7分、6篮板、4助攻，命中率攀升至51.9%；最近7战更交出场均25.7分、5.9篮板、3.6助攻的火热表现。

虽然此战告负，但独行侠整体状态较季初「一泻千里」时期明显回稳。随著主将艾荣（Kyrie Irving）据报有望约一个月内复出，球队后势值得期待。弗拉格的崛起，加上核心班底回归，独行侠有望在之后赛程交出不一样的答卷。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
6小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
19小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
22小时前
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
21小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
21小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
16小时前
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
安德尊「女友」唔止宋芝龄？享齐人之福一拖三 《东周刊》独家爆大王仲有两个红颜知己
即时娱乐
5小时前
18区「两餸一汤指数」 追踪6种食材全年价格
每日杂志｜18区「两餸一汤指数」 追踪6种食材全年价格 深水埗最抵、湾仔最贵
社会
6小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
2025-12-15 14:00 HKT