NBL｜香港⾦⽜新季赛程公布 周六出作客出战揭幕战 平安夜主场首秀

2025/26 全国男⼦篮球联赛（NBL）昨日举⾏新赛季发布会，正式公布新赛季的参赛球队名单、赛制及多项重要安排。新赛季赛程将于 12 ⽉ 20 ⽇正式展开，作为卫冕之师的香港⾦⽜将于揭幕战率先亮相，作客斗贵州猛龙。届时赛会亦将举⾏上季总冠军戒指颁赠仪式，为新⼀季赛事揭开序幕，象征新⼀轮冠军争夺正式展开。香港⾦⽜期望以胜仗打响新季头炮，迈出冲击第三座 NBL 总冠军奖杯的第⼀步。

香港金牛新赛季赛程。香港金牛图片

联赛⾃本季起全⾯调整赛程，改⾰为与 CBA（中国男⼦篮球职业联赛）同步于 12 ⽉开季，为国内职业篮球⼀体化改⾰做好准备。新⼀季联赛规模亦持续扩⼤，参赛球队数⽬增⾄ 14 队，汇聚来⾃全国不同省市的⾼⽔平劲旅，竞争形势预料较上季更为激烈。按照赛制，14 ⽀球队将于常规赛阶段进⾏双循环作赛，积分榜⾸ 8 名可晋⾝季后赛，争夺总冠军殊荣。

香港⾦⽜作为全港唯⼀参赛代表，肩负展⽰香港篮球竞技⽔平及职业化成果的重要使命。随着联赛发展⽇趋成熟，NBL 亦逐步成为本地与内地篮球⼈才交流、职业化发展，以及城市体育文化展⽰的重要平台，备受各界关注。

主场安排⽅⾯，由于过往三季沿⽤的湾仔修顿室内场馆未能符合国际篮球联会（FIBA）相关场地标准，球队今季未能继续以该场地作为主场。球队在休季期间已视察全港所有合适场地，并在政府及多⽅协调下，积极尝试寻找合适场地留港作赛；同时亦作出周全部署，备选场地将设于⼤湾区，以确保赛事能顺利举⾏。新赛季香港⾦⽜⾸场主场赛事将于 12 ⽉ 24 ⽇平安夜上演，对⼿为上海⽞⿃，比赛地点将稍后公布。

香港⾦⽜连续两季赢⾛ NBL 总冠军，为香港职业篮坛写下重要⾥程碑，开启属于香港的篮球黄⾦时代。踏入新赛季，球队以实现「三连霸」为明确⽽坚定的⽬标，在原有冠军核⼼阵容基础上再度补强，整体战⼒全⾯升级，誓⾔再次向最⾼荣誉发起冲击。同时，香港⾦⽜将持续加⼤对本地球员的培育与投入，为更多香港年轻篮球员创造实战舞台与成⻑空间，推动本地篮球⻑远⽽可持续的职业化发展。