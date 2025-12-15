NBA｜勒邦占士再现大心脏 湖人116:114惊险击败太阳

湖人周日作客对上太阳，客队曾一度领先20分，但尾段却发生曲折一幕，先有D布鲁士(Dillon Brooks)命中反超三分后因推撞勒邦占士(LeBron James)被罚技术犯规离场，但罚球由占士主罚但罚失，其后进攻回合占士三分出手驳得犯规，3球罚球命中2球后为湖人奠定胜局，最终湖人以116:114击败太阳。

湖人一波三折116:114险胜太阳

湖人今场前宣布火力点之一里夫斯(Austin Reaves)伤退需要休息一周，但凭着占士和当积(Luka Doncic)外加迪安祖艾顿(Deandre Ayton)火力都已经足够凶猛，但太阳亦有D布鲁士和保卡(Devin Booker)不枉多让，半场时以62:62打成平手，易篮后太阳手感降温，湖人把握机会展开猛功，第4节早段以99:79领先，但突然又轮到湖人进攻失灵，太阳乘机外线猛轰，打出一波30:12的攻势，将分差收窄至仅2分。其后的20秒迎本身比赛最高潮，太阳先有D布鲁士命中反超三分，但随后因不满占士防守时把他推到而与他发生推撞，球证立即上前并判D布鲁士收下本场第2次技术犯规，将占士送上罚球线兼判罚离场，但占士罚球弹出，随后球权再度落入湖人手中，占士出手3分但因布卡防守犯规再获3球罚球，但今次占士3罚2中并助湖人以116:114惊险击败太阳。

今场占士虽攻入26分3篮板4助攻外加2抄截2封阻的数据，但却有全场最高的8次失误，而当积和倒戈的艾顿则分别攻入29分6助攻和20分13篮板。太阳方面则有保加攻入27分6篮板7助攻，而被罚离场的D布鲁士则有18分进帐。

